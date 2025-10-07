Těžbu vltavínů čeká veřejné projednávání, zároveň firmy myslí na vzácné yttrium

Připravovanou průmyslovou těžbu vltavínů u Ločenic čeká dnes odpoledne veřejné projednávání. Pokračují tím přípravy soukromé společnosti, která chce u obce na Českobudějovicku dobývat tyto drahé kameny na 20 hektarech plochy.
Kromě meteoritů ukazují v Muzeu jihovýchodní Moravy i vltavíny - zelená sklíčka...

Kromě meteoritů ukazují v Muzeu jihovýchodní Moravy i vltavíny - zelená sklíčka s rozmanitou strukturou, která vznikla v důsledku dopadu meteoritu. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Lokalita, kde firma těží vltavíny, vypadá nyní jako měsíční krajina. Po...
Firma těží vltavíny v lese poblíž Netolic.
Firma těží vltavíny v lese poblíž Netolic.
Firma těží vltavíny v lese poblíž Netolic.
Ministerstvo životního prostředí zároveň zamítlo této a další firmě geologický průzkum okolních ložisek, kde se kromě vltavínů nachází i vzácné yttrium. Důvodem je veřejný zájem neotvírat nová dobývací ložiska v krajině. Stížnost firem na stanovisko ministerstva nedávno zamítl Nejvyšší správní soud.

Vltavíny, kterým lidé v Ločenicích a okolí většinou neřeknou jinak než zelené zlo, tak stále přinášejí do oblasti neklid. Jak jejich tržní ceny rostou, narůstají také snahy těžebních společností o dobývání.

Kromě nich se však v místním štěrkopísku nacházejí i vzácné kovy, například yttrium. To se těží pouze na několika místech na světě a je používané při výrobě televizních obrazovek. V Ločenicích a nedaleké Nesměni o těžbu a průzkumné práce už několik let usilují společnosti Mawe CK a Moldavite Mine Krasejovka.

Kromě meteoritů ukazují v Muzeu jihovýchodní Moravy i vltavíny - zelená sklíčka s rozmanitou strukturou, která vznikla v důsledku dopadu meteoritu.
Lokalita, kde firma těží vltavíny, vypadá nyní jako měsíční krajina. Po skončení prací tam znovu začne růst les.
Firma těží vltavíny v lese poblíž Netolic.
Firma těží vltavíny v lese poblíž Netolic.
„Naše negativní stanovisko k těžbě jsme nezměnili, veřejného projednávání, které organizuje kraj, se rádi zúčastníme. Alespoň si všechno se zástupci společnosti přímo vyříkáme,“ míní starosta Ločenic a pod ně spadající Nesměně Jiří Bína.

Povolovací řízení pro těžbu vede kraj, který už jednou firmě záměr odmítl a donutil ji projekt přepracovat. Podle vedoucí oddělení životního prostředí krajského úřadu Marcely Jirkové je veřejné projednávání záměru společnosti Mawe CK součástí řízení. Uskuteční se 7. října od 15.30 hodin v kulturním sále v Ločenicích.

Ministerstvo zamítlo těžbu vltavínů u Jankova. Obec rozhodnutí kritizuje

Kolem obce na rozmezí Budějovicka a Krumlovska se stále rychleji točí firmy zajímající se o průmyslovou těžbu. Už několik let tam pokračuje těžba vltavínů a štěrkopísku v nedalekém Svatém Janu nad Malší. Otevírat další dobývací místa stále odmítají samosprávy, obyvatelé a ochránci přírody. Ložiska se totiž nacházejí příliš blízko občanské zástavby, na lesních a zemědělských pozemcích. Těžba by podle nich narušila územní plány a zhoršila kvalitu života.

Místní spolek Natura Nesměň varuje, že těžba poškodí nebo zničí důležité prameny spodní vody. Proti záměru inicioval petici.

Naproti tomu soukromá společnost právě ochranou přírody argumentuje. V dokumentech tvrdí, že organizovaným průmyslovým dobýváním surovin ochrání krajinu před zničením nelegálními kopáči vltavínů. Ti způsobují statisícové škody devastací soukromých pozemků hlavně v lesích.

Firma chce rozšířit těžbu vltavínů. Devastace krajiny, bouří se lidé z okolí

Ločenice a okolí si v roce 2023 prohlédl i ministr životního prostředí Petr Hladík. Jeho resort konstatoval, že zájem prozkoumat naleziště kritických surovin je sice velmi vysoký, avšak nepřevažuje nad zájmy veřejnosti.

Podle výroku Nejvyššího správního soudu, který v září řešil jejich stížnost na zákaz průzkumu, ale existuje reálná možnost státu přednostně ověřit výskyt kritických surovin v daných lokalitách.

Akční letáky
