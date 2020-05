Ohrožení tetřívci na Šumavě mají námluvy, správa parku uzavírá tokaniště

Současné období je z celoročního pohledu pro tetřívka klíčové, protože toká. K páření dochází až do konce května.

„Společně s přezimováním jde o nejcitlivější čas jeho života. Na to, aby se kohoutek dokázal spářit se slepičkou, má velmi málo času,“ vysvětluje ornitolog Správy NP Šumava Aleš Vondrka.

V Česku se kromě největšího národního parku vyskytuje tetřívek už jen v Krkonoších a Krušných horách. V Doupovských horách a na Libavé přežívají poslední ptáci.

Vzhledem k počtu jedinců se tak nyní správci parku rozhodli zavést omezení pro návštěvníky, aby měl tetřívek co nejvíce klidu na jarní tokání.

Do konce měsíce bude nepřístupné tokaniště v příhraniční lokalitě Cazov na Prachaticku poblíž Stráženské slatě. Vede tudy červeně značená pěší stezka i cyklotrasa.

Další tokaniště leží u obce Dobrá na Prachaticku. Tam bude přístup omezený také do 31. května, ale jen v určitý čas, a to od 18. hodiny do 10. hodiny dopoledne.

„Tok začíná brzy ráno ještě před východem slunce. Někdy tetřívek toká i na stromech, říká se tomu sluneční tok. Slepičky mají velmi krátkou plodnou periodu, která trvá jen několik málo dní. Pokud v této době nedojde k oplození, slepička v tom roce z reprodukce vypadává,“ vysvětluje dále Vondrka s tím, že k přerušení páření stačí pouhá přítomnost člověka v místě, kde pták přebývá.

K omezením se správci přiklonili i s ohledem na zkušenosti z předchozích let. Tok tetřívka se totiž stával atraktivním pro pozorovatele přírody nebo fotografy.

Kohoutci se v tomto období před samičkami různě předvádějí, vyskakují na porosty nebo se natáčejí. Někteří lidé se tak snaží tuto atraktivní přírodní scénu zachytit.

„Při fotografování může rušit třeba jen zvuk závěrky fotoaparátu nebo samotný pohyb člověka. Často se také stává, že když má fotograf dost snímků, zvedne se ze svého úkrytu a odchází. Tím tetřívky vyplaší a oni odlétnou. Přitom ale tok neskončil a jeden den páření je ztracený. Když se to opakuje každý den, nemusí dojít k oplodnění vůbec,“ popisuje mluvčí parku Jan Dvořák.

Podle jeho slov v posledních letech docházelo i k tomu, že amatérští pozorovatelé pořádali organizované výlety na tokaniště.