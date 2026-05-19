Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Správa Národního parku Šumava vydala opatření v říjnu 2023 a poté ho opakovaně prodloužila. Týká se pásu území při státní hranici přibližně od jezera Laka u Prášil na Klatovsku po prameny Vltavy na Prachaticku.
Turistický ruch škodil tetřevovi, kterého správa parku považuje za takzvaný deštníkový druh. Znamená to, že jeho ochrana přispívá k ochraně celého ekosystému.
|
Turisty pustí na Modrý sloup snad až za rok, otevření trasy zbrzdila odvolání
Krajský soud v Českých Budějovicích mužův návrh na zrušení opatření obecné povahy již dříve zamítl. Konstatoval, že opatření je zákonné a vydané oprávněným orgánem. Pražan měl možnost se v procesu tvorby opatření obecné povahy vyjádřit, ale nevyužil ji. Krajský soud také odmítl, že by opatření bylo ideologicky motivované nebo že by neúměrně zasahovalo do mužových práv.
V aktuálním rozhodnutí ve věci NSS uvedl, že stát má povinnost chránit přírodu, a to nejen pro potřeby člověka, ale také v zájmu druhové rozmanitosti.
Soud připomněl, že v preambuli Ústavy se Česká republika zavazuje střežit a rozvíjet přírodní bohatství. Preambule Listiny základních práv a svobod pak výslovně připomíná odpovědnost vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi.
|
Tetřeva musíme propagovat. Kvůli jeho ochraně, říká šumavský ornitolog
„V tomto smyslu je ochrana tetřeva hlušce veřejným zájmem. Jakým způsobem je ochrana prováděna a zda je tento způsob přiměřený či správný, včetně otázky pohybu v krajině či zásahů do jiných práv, nemohou správní soudy hodnotit v případě, že byl stěžovatel v průběhu pořizování opatření obecné povahy pasivní, nenabídl k poměření žádnou alternativu a zásah do svých práv namítal až u soudu,“ stojí v rozsudku NSS.
|
28. února 2016
Tetřev hlušec patří mezi ikonické druhy žijící na Šumavě. První odhad jeho populace provedla správa národního parku v roce 1991. Odborníci se shodli na čísle zhruba 100 jedinců. Podle posledního monitoringu jich tam nyní žije přes 750.