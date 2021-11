Konec covidových testů ve školách vadí na jihu Čech ředitelům i hygienikům

Základní a střední školy v covidem nejvíce postižených okresech, včetně čtyř jihočeských, testovaly své žáky tento týden naposledy. Důvodem je podle tvrzení ministerstva zdravotnictví nedostatečná efektivita, kdy se nedaří zachytit bezpříznakové nakažené.

Většina jihočeských ředitelů škol se však podle průzkumu MF DNES domnívá, že plošné akce smysl mají, i když nejsou záchyty ani zdaleka stoprocentní.

Už minulý týden absolvovali plošné testování školáci z Budějovicka a Prachaticka. Tento týden se k nim přidali i žáci českokrumlovských a strakonických škol. V součtu se tedy pondělní hromadná akce týkala téměř 27 tisíc dětí. Podařilo se při ní pomocí antigenních testů odhalit celkem 312 záchytů.

„Myslím si, že by bylo dobré, aby tam testování zůstalo. Školy si už na to zvykly, mají v tom systém a přece jen to nějaké případy odhalí, takže to význam určitě má. Rodiče sice ne vždycky pošlou své děti do školy, pokud mají nějaké příznaky nemoci, ale podobné akce mohou odhalit alespoň část dětí bez příznaků,“ je přesvědčená ředitelka ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku na Prachaticku Dagmar Rückerová.

Dohromady hlásí vimperská škola celkem tři pozitivní případy. Ředitelka však upozorňuje, že výsledky výrazně ovlivňují karantény, při nichž se podstatná část dětí vůbec netestuje. Stejného názoru je také náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma, podle něhož jsou kvůli tomu údaje velmi zkreslené.

„Nejlepší by bylo, kdyby se nadále testovalo každé pondělí a neexistovaly by žádné karantény tříd. Ty by se pak týkaly pouze dětí, které by měly pozitivní výsledek,“ uvádí.

To však aktuálně nepřipadá v úvahu. Testy totiž nejsou dostupné. „Z informací od vlády stejně nejsou další prostředky nakoupené, takže by si kraje musely další testy kupovat samy. Odborníci sice tvrdí, že už by to nemělo význam, ale potvrzuje se nám, že to není pravda. Minulý týden PCR testy potvrdily stovku pozitivních, kteří by jinak nemoc skrytě šířili dál,“ dodává náměstek.

Jednoznačně pro zachování současného testovacího modelu je také ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. Výsledky podle ní ukazují, že je to stále jedno z efektivních opatření.

„Vidíme, že to vede ke zjišťování nepříznakových infekčních osob v tak mobilní a kontaktní skupině, jako jsou školní děti. Pomáhá nám tak snižovat incidenci nejen mezi nimi,“ naznačuje Kotrbová širší význam podobných plošných akcí.

Zachování modelu z posledních dvou týdnů přijde adekvátní i Karlu Dubskému, řediteli Střední rybářské školy ve Vodňanech, přestože zde první pozitivní případy takto zachytili teprve v pondělí.

„I při tak nízkých číslech si stále myslím, že to smysl má. Sjíždí se nám žáci z celé republiky, takže musíme být obezřetní. Také se bojíme, aby se nám nemoc nekontrolovaně nešířila na internátu,“ potvrzuje Klímova slova Dubský.

Testování je neudržitelné, míní jinde

Část škol na jihu Čech ale takový postup vnímá jako dlouhodobě neudržitelný. Na vině jsou podle nich i nekvalitní testy.

„V Rakousku už od podobného testování odstoupili, ale v Německu jej stále udržují. Tam však používají daleko kvalitnější testy než u nás. Ale ani při jejich použití si nejsem jistý, jestli to v současné situaci má smysl,“ domnívá se ředitel budějovického gymnázia v České ulici Antonín Sekyrka.

Skeptický vůči dalšímu prodlužování hromadného testování je také ředitel ZŠ Školní v Kaplici na Českokrumlovsku Pavel Petr, kde žáky čeká příští pondělí ještě druhé kolo.

„Časem se děti všech tříd buď dostatečně promoří, nebo budou ve větší míře naočkované, a pak testování zcela ztratí smysl. V některých třídách už se k tomuto bodu pomalu blížíme, tam už je třeba 90 procent dětí takto chráněných,“ říká Petr s tím, že v pondělí na škole nebyl ani jeden pozitivně testovaný žák.