Oprava budějovické Rudolfovské třídy skončila dříve, dopravní kolaps nenastal

Na všech sledovaných místech bylo hotovo včas, jednou dokonce s týdenním předstihem. To se povedlo českobudějovické teplárně, která blíže k centru vyměňovala starý parovod na samé hranici životnosti za nový horkovod.

„S ohledem na dopravní zatížení této komunikace jsme ve spolupráci s dodavatelskou stavební firmou vynaložili maximální úsilí pro dokončení prací ještě před termínem. Povedlo se to i proto, že při výstavbě nenastaly žádné nepředvídané komplikace,“ pochlubil se Martin Žahourek, člen představenstva městské teplárny.

Pravidla testu byla taková, že měla redakce provést minimálně tři kontroly na stavbě v době od poloviny července do poloviny srpna. V pondělí, středu a pátek, přičemž dvakrát dopoledne a ve středu odpoledne. Nakonec jsme vyrazili na stavbu hned pětkrát. Vždy se pracovalo, jen jednou v pátek odpoledne už ne, ale to jen proto, že už byl nový asfalt položený a vše hotové.

Zástupci města, které bylo investorem části oprav, byli rádi, že akce především nezpůsobila kolaps dopravy. A to i přesto, že jsou Budějovice v létě rozkopané na více místech. Běžný provoz to ale výrazněji nenarušilo.

„Opravu v Rudolfovské jsme záměrně načasovali na léto, kdy se po městě pohybuje nejméně aut. Vše jsme koordinovali s Jihočeským krajem, který rekonstruoval část vzdálenější od centra. Vše se povedlo udělat bez větších komplikací,“ uvedl Petr Maroš, náměstek primátorky Českých Budějovic, které byly investorem části rekonstrukce.

Rekonstrukce bude pokračovat

„Příští rok nás ale čeká v Rudolfovské další etapa, ta bude mnohem náročnější, protože se budou vyměňovat i sítě,“ zdůraznil náměstek.

Stav Rudolfovské byl před létem už hodně špatný. Byly na ní hluboké vyjeté koleje, vozovka byla plná drobných asfaltových záplat a trhlin.

Celá silnice od centra Budějovic až k Rudolfovu měří čtyři kilometry. Silničáři letos po částech opravili úsek dlouhý přibližně 1,5 kilometru od křížení s Dobrovodskou až po odbočku na Okružní. Zároveň teplárna pracovala blíže k centru mezi Lipenskou a Jeronýmovou. „Na Rudolfovské si občané dlouhodobě stěžovali na povrch, především v části u střední zemědělské školy a výš,“ zmínil hejtman Martin Kuba.

V souvislosti s rekonstrukcí magistrát zřídil i speciální telefonní linku 702 178 400 pro koordinaci a informovanost. Fungovala po celou dobu opravy.

Zajímavé je, že opravenou Rudolfovskou budou muset za několik let zase rozkopat. „Bohužel nemáme z minulých let připravený projekt i na rekonstrukci kanalizace, elektřiny, plynu a podobně. Ale nechtěli jsme už dále čekat, protože stav Rudolfovské byl opravdu velmi špatný. Proto jsme vyměnili povrch a k sítím se za sedm až osm let vrátíme,“ konstatoval Maroš.

Plýtvání to podle Maroše není, další záplatování by už Rudolfovské nepomohlo. Letní opravy stály miliony korun. Celá silnice v Rudolfovské by měla být opravená zhruba do tří let.