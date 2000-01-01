náhledy
Oblíbená výletní destinace u Nových Hradů na Českobudějovicku se v zimě mění na pohádkové zimní království. Ojíněné stromy, zasněžené louky či bílé mostky a cestičky. Tak nyní vypadá romantický krajinný park Terčino údolí. Současné mrazy pomalu mění i uměle vytvořený vodopád, který nechal vybudovat v roce 1817 rod Buquoyoů v údolí říčky Stropnice.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Dvacet metrů vysoký vodopád už chodí obdivovat řada lidí. Návštěvníci se k němu dostanou pohodlně po cestičkách, které vedou okolo říčky Stropnice. Odtud pak mohou zamířit z tvrzi Cuknštějn.
K úplnému zamrznutí však ještě kus chybí. Podle předpovědí meteorologů by se sice mělo nyní lehce oteplovat, ale od začátku příštího týdne mají především noční teploty klesat až pod -10 stupňů Celsia. Uvidíme, jestli vodopád zamrzne zcela, jako v roce 2018.
V údolí říčky Stropnice, která se právě krajinným parkem Terčino údolí vine, je teď k vidění ta pravá zimní atmosféra.
A cestou okolo říčky při vašich procházkách přejdete řadu takovýchto bílých dřevěných mostků. My jsme se zastavili u toho, který vede okolo bývalého, takzvaného Modrého domu. Ten vystavěli v roce 1803 a právě zde až do roku 1817 trávila letní měsíce hraběnka Terezie Buquoyová.
Romantický krajinný park (tzv. anglický park) v údolí říčky Stropnice nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy roku 1756 na popud své manželky, hraběnky Terezie Buquoyové, po níž je park dnes také pojmenován. V době založení byl nazýván Valloncherie. Park vznikl v místech bažantnice, založené roku 1667. Práce na jeho budování řídil zahradník Ignác Fnoika. Původní rozloha parku činila téměř sedmdesát hektarů. Romantický vodopád dobudovali až v roce 1817, aby se šlechta měla v Terčině (někdy také zvaném Terezině) údolí kam procházet.
V letech 1788–1797 vybudovali Buquyové empírovou budovu „lázní“ nazvanou Venzelbau (podle stavebníka Václava Buquoye), později Neugebau, česky Lázničky.
V březnu roku 2018 vodopád v Terčině údolí zamrzl zcela. Na podobný stav je v současnosti třeba si ještě počkat. Terčino údolí je nicméně jistě lákavým cílem už nyní, například cesta z Českých Budějovic trvá přibližně půl hodinky.
Atrakci jako v opravdovém pohádkovém ledovém království si tehdy nenechaly ujít tisíce lidí. Parkoviště u vstupu do parku skoro nestačila náporu turistů.
Současné mrazy nezahalily do ledu jen vodopád u Nových Hradů, ale lidé už bruslí na řadě vodních ploch jako jsou rybníky či přehrady. Tekoucí řeky ještě bezpečně zamrzlé nejsou.
Hokejky do ruky, puk na led a hrajem! Takové obrázky nyní uvidíte na řadě zamrzlých ploch. Mrazy by měly sice polevit, ale začátkem příštího týdne bude zase přituhovat.
Bruslí se nejen na rybnících, jako na našem snímku na rybníku Široký u Českých Budějovic, ale třeba už i na lipenské přehradě. Tam nyní připravují ledovou magistrálu, mnohakilometrovou dráhu pro bruslaře.
Gól! Při každém vstupu na led je však nutné dbát zvýšené opatrnosti. Bezpečný led by měl mít tloušťku 10 centimetrů a více.
