OBRAZEM: Mráz pomalu mění Terčino údolí na ledové království, tuhne i vodopád

  14:16
Oblíbená výletní destinace u Nových Hradů na Českobudějovicku se v zimě mění na pohádkové zimní království. Ojíněné stromy, zasněžené louky či bílé mostky a cestičky. Tak nyní vypadá romantický krajinný park Terčino údolí. Současné mrazy pomalu mění i uměle vytvořený vodopád, který nechal vybudovat v roce 1817 rod Buquoyoů v údolí říčky Stropnice.
Uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku v těchto mrazech... Tisíce lidí z celých jižních Čech vzaly o víkendu útokem Terčino údolí u Nových... První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících...

