OBRAZEM: Mráz pomalu mění Terčino údolí na ledové království, tuhne i vodopád
Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu
Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...
Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou
Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní osmikolka. Hasiči ji pomocí navijáku zhruba po třech hodinách vytáhli na břeh. Na přehradě připravovala bruslařskou...
S děsivým dortem Češka uspěla v Anglii. Chtěla jsem hezký horor, ne krev a střeva, říká
Mně vždycky chutnalo sladké, říká pětatřicetiletá Lucie Charvátová z Otěvěku u Borovan na Českobudějovicku. Než se dostala k pečení dortů, starala se například o krokodýly. Letos zazářila na...
Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava
Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...
Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování
Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala...
Po obchvatu projelo vloni 5,4 milionu aut. Vytíženým ulicím Budějovic se ulevilo
Snad každý řidič poznal, že Českými Budějovicemi vloni projíždělo méně aut, a to hlavně po Dlouhé louce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to potvrdilo statistikami, když oznámilo, že dálniční...
V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne
V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být podle záchranářů podchlazení. Mužovo tělo našli v úterý odpoledne. Potvrdila to mluvčí záchranné služby...
Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč
Až po uši zakuklení Afričané vystupují z aut v tréninkovém areálu na Složišti. V jejich roztržitých výkřicích se mísí překvapení a frustrace z neoblomné zimy, která v České republice panuje. Řada z...
Hloupostí připravil obec o miliony, viní starostu. Zůstane zatím i s plným platem
Opoziční zastupitelé Horní Stropnice na Českobudějovicku se v pondělí neúspěšně pokusili odvolat starostu Václava Kučeru (KSČM). Ten je stíhaný kvůli zpronevěře deseti milionů korun z obecního účtu....
Žena měla useknutou hlavu. Podezřelého partnera policie dosud nemohla vyslechnout
Policie v souvislosti s vraždou ženy na Strakonicku podezírá muže, s nímž oběť žila. Vyšetřovaného však dosud nemohla vyslechnout kvůli jeho špatnému psychickému stavu. Zůstává ve zdravotnickém...
Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy
Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...
Waltonova cesta zpět začíná. Hvězda českých hřišť posílí prvoligový Hradec
Bývalý nejužitečnější hráč nejvyšší české soutěž A. J. Walton posílí basketbalisty GBA Jindřichův Hradec ve druhé nejvyšší soutěži. Prvoligový klub, který se loni neudržel mezi elitou, oznámil...
Ve škole se nikdy nepřihlásila. Koktavost odstranila v dospělosti drsnou metodou
Zuzana Šimonová od narození bojovala se zadrháváním. Pomohla jí až metoda, při které se znovu učila mluvit. Upozorňuje, že jí přišla drastická a vyžadovala velkou životní změnu. „Když jsem třeba šla...
Na Kvildě bylo ráno minus 30,6 stupně. Mrazivé noci budou dál svírat Česko
Česko se probudilo do mrazivého rána. Na šumavské Kvildě, Perle meteorologové ráno naměřili -30,6 stupně Celsia. Noční mráz sevře zemi až do čtvrtka, teploty klesnou až k minus 16. Slunečné počasí se...