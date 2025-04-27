náhledy
Kvůli dlouho trvajícímu suchu přišel krajinný park a oblíbený turistický cíl Terčino údolí v Nových Hradech o jednu ze svých dominant. Na svých výletech se nyní lidé musejí obejít bez výhledu na uměle vytvořený vodopád, který napájí vysychající říčka Stropnice. Projděte se s námi prostřednictvím fotek romantickou krajinou.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Terčino údolí nechal založit hrabě Jan Nepomuk Buquoy roku 1756 na popud své manželky hraběnky Terezie Buquoyové. Podoba parku vychází z tehdy módních romantických myšlenek Jeana-Jacquesa Rousseaua o pobytu ve volné a nespoutané přírodě. Samotný vodopád postavili v údolíčku krajináři roku 1817 a je vysoký zhruba 20 metrů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Říčku Stropnici, která krajinným parkem protéká, napájí nedaleká Humenická přehrada. Ta stejně jako ostatní vodní díla v jižních Čechách trpí nedostatkem vody. „Je opravdu takové sucho. Z Humenické přehrady nyní vytéká tak málo vody do říčky Stropnice, že na vodopád už teče skutečně malinkatý čůrek, pokud tam vůbec nějaká voda doteče. Terčino údolí i vodopád je pro nás výkladní skříní, i proto nás taková situace také trápí,“ přiblížil Vladimír Hokr, starosta Nových Hradů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V těchto dnech podzim při procházkách v Terčině údolí opravdu kouzlí. Víte, že tudy vede i stále oblíbenější dálková trasa Stezka Českem?
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Každé roční období je v česko-rakouském příhraničí ale parádní. Takto se u vodopádu, když ještě tekla voda, „vyřádil“ jihočeský fotograf Petr Kubát. Panoramatický snímek je složený z devíti expozic ve třech řadách.
Autor: Petr Kubát
Naučná stezka Terčiným údolím vás zavede i k bývalým lázničkám. Takto vypadají z druhé strany. Tuto empírovou budovu vybudovali v letech 1788–1797. Lázničky nyní opravuje psycholog Milan Studnička. V první fázi se chce pustit jen do základních oprav. Do budoucna však plánuje i větší projekty, například zprovoznění umělé jeskyně v areálu, který by rád přebudoval na malé wellness.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Studnička se se svými kolegy ve své praxi zaměřuje hlavně na partnerské vztahy a výchovu dětí. Právě proto se mu areál Tereziiných lázniček jeví jako ideální. „Nikoho tady nerušíte a nikdo neruší vás,“ zdůraznil psycholog letos v únoru. Dříve si své klienty zvali na různá místa po republice, například do hotelů na Šumavě. V Nových Hradech oceňuje, že budou mít vlastní stabilní zázemí.
Autor: Markéta Sedláčková, MF DNES
Kouzelný je vodopád i v zimě. Pokud mrzne opravdu pořádně, je na co se koukat.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Cestou k vodopádu míjíte bývalý takzvaný Modrý dům a přecházíte přes typické dřevěné bílé mostky. Modrý dům byl postaven v roce 1803 a tady hraběnka Terezie Buquoyová až do roku 1817 trávila letní měsíce.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Takto částečně zamrzl vodopád letos v lednu na začátku roku. To ale není vše, co příroda dokáže...
Autor: Petr Lundák, MF DNES
... to předvedla například v roce 2018, kdy mráz obalil vodopád úplně. Byla to úžasná podívaná.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Se zamrzlého vodopádu se vždycky stává velká turistická zimní atrakce. Parkoviště u vstupu do údolí jsou vždy plná a na cestičkách potkáte desítky lidí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V lednu roku 2025 navštívil Terčino údolí i Nové Hrady prezident České republiky Petr Pavel. K částečně zamrzlému vodopádu došel prezident s doprovodem pěšky z radnice.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Petra Pavla doprovázel starosta Nových Hradů Vladimír Hokr (vpravo zády) či jihočeský spisovatel Jan Štifter (druhý zleva).
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Tam, kde se naučná stezka Terčiným údolím zase pomalu vrací k Novým Hradům, je tvrz Cuknštejn. Ta je od roku 2000 v soukromých rukou, tvrz tak majitel Tomáš Pek postupně rekonstruuje a zvelebuje.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Tvrz je středověké panské sídlo. Na tomto místě pravděpodobně stojí již od 14. století, protože v roce 1383 jsou v kronikách připomínáni Petr a Zachař ze Žestova. Na přelomu 70. a 80. let 15. století celý majetek získal Vilém Pouzar z Michnic, který mezi lety 1488 a 1491 vystavěl základ současné pozdně gotické tvrze. Cuknštejn je chráněnou kulturní památkou od roku 1988.
Autor: Archiv majitele
Tvrz Cuknštejn je přístupná návštěvníkům, ale pouze po předchozí domluvě. Jinak slouží majiteli především k bydlení.
Autor: Archiv majitele