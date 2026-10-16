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Senátní volby 2026
- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Na jaře prověřili jeho stabilitu, teď se skoro 300 let starý dub na zámku zřítil
Zámek v Třeboni na Jindřichohradecku přišel o jednu ze svých dominant. Dub na velkém nádvoří, jehož stáří odborníci odhadují na 260 až 280 let, se o půlnoci ze čtvrtka na pátek samovolně vyvrátil.
Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta
Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...
Dodávce chybělo kolo, přesto s ní řidič z Balkánu převážel kontejner a BMW
Zdá se to až nepochopitelné, ale policisté na Písecku zastavili řidiče dodávky, které chybělo kolo a na dalších nebylo několik šroubů. S autem přesto dokázal jet a ještě převážet další vozidlo s...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
OBRAZEM: Známý symbol Terčina údolí je na suchu. Vodopád zmizel
Kvůli dlouhotrvajícímu suchu přišel krajinný park a oblíbený turistický cíl Terčino údolí v Nových Hradech na Českobudějovicku o jednu ze svých dominant. Na svých výletech se nyní lidé musejí obejít...
Pravé espresso jsem zatím nenašel, říká nová posila Budějovic a první Ital v klubu
První Ital v historii klubu. Volejbalisté českobudějovického Jihostroje budou spoléhat na útočnou sílu z jihu Evropy. S týmem se už řadu týdnů připravuje dva metry vysoký 26letý smečař Fabrizio...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Šest zraněných po nedání přednosti v jízdě, zasahoval i vrtulník
Při srážce dvou aut v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku se dnes před polednem zranilo šest lidí. Jednu ženu se středně těžkými poraněními transportoval vrtulník do budějovické nemocnice.
Obstarám si zbraň a pomstím se soudci, vyhrožoval muž. Zadržela ho zásahovka
Kriminalisté obvinili muže ze Strakonicka z vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Vykřikoval, že si obstará zbraň a zastřelí soudce. Recidivistu zadržela zásahová jednotka.
Na jaře prověřili jeho stabilitu, teď se skoro 300 let starý dub na zámku zřítil
Zámek v Třeboni na Jindřichohradecku přišel o jednu ze svých dominant. Dub na velkém nádvoří, jehož stáří odborníci odhadují na 260 až 280 let, se o půlnoci ze čtvrtka na pátek samovolně vyvrátil.
Piráty láká vláda nad Budějovicemi, Krumlov může mít první starostku v historii
Zajímavé příběhy píšou povolební vyjednávání v největších jihočeských městech. V Českých Budějovicích i Českém Krumlově v těchto dnech shromažďují mandáty a snaží se obejít vítěze voleb, v...
OBRAZEM: Známý symbol Terčina údolí je na suchu. Vodopád zmizel
Kvůli dlouhotrvajícímu suchu přišel krajinný park a oblíbený turistický cíl Terčino údolí v Nových Hradech na Českobudějovicku o jednu ze svých dominant. Na svých výletech se nyní lidé musejí obejít...
Když nezačne pršet, můžeme se jít doslova pást, varuje rybář před rokem 2027
V jihočeských rybnících zůstala někde jen třetina vody. Výlovy začaly, ale rybáři je často o týdny odkládají. Také už vědí, zda bude na Vánoce dostatek kaprů a jestli budou muset zdražovat a o kolik....
Zůstala stát uprostřed silnice. Řidička u Třeboně nadýchala přes čtyři promile
Více než 4,4 promile nadýchala pětapadesátiletá řidička, která kvůli únavě z alkoholu zůstala stát s autem uprostřed silnice nedaleko Třeboně. Policejní hlídka ji převezla na záchytnou stanici, ženu...
Okolí univerzity v obležení aut, stále víc studentů jezdí do školy vozem
Stále více studentů Jihočeské univerzity přijíždí do kampusu při Branišovské ulice v Českých Budějovicích vlastním vozem. Protože v areálu není dostatek parkovacích míst, nechávají auta v okolních...
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Děti si pod vedením vědců zkoušejí práci s mikroskopy, možná objeví budoucí povolání
Více než 250 školáků si na jaře vyzkoušelo testovací provoz. Teď na podzim se OpenLab při Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích otevřel naplno. Děti se v něm učí prostřednictvím...
Muž chtěl skočit z mostu na zámku v Krumlově, policistům se ho povedlo obelstít
Zásahová jednotka jihočeských policistů má za sebou úspěšný zákrok na zámku v Českém Krumlově. Mladý muž tam chtěl ukončit svůj život skokem z Plášťového mostu. Policisté si pro něj došli v...