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OBRAZEM: Známý symbol Terčina údolí je na suchu. Vodopád zmizel

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Kvůli dlouhotrvajícímu suchu přišel krajinný park a oblíbený turistický cíl Terčino údolí v Nových Hradech na Českobudějovicku o jednu ze svých dominant. Na svých výletech se nyní lidé musejí obejít bez výhledu na uměle vytvořený vodopád, který napájí vysychající říčka Stropnice. Projděte se s námi prostřednictvím fotek romantickou krajinou.

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