Strakonická teplárna v krizi. Pomůže výroba elektřiny a další růst cen?

9:17 , aktualizováno 9:17

Změnit nevýhodné smlouvy, opět vyrábět a prodávat více elektřiny, ale zřejmě také zdražit hodlá nové vedení Teplárny Strakonice. V opačném případě by mohl společnost do dvou let čekat úpadek.