Nová firma má vyřešit spor o teplo. Jeho cena vzroste, varuje distributor

Nová městská společnost Přádelna si pronajme část potrubí a bude odebírat teplo od strakonické teplárny. Následně ho bude dodávat firmě Energo. Obě společnosti tak budou jednat s novou firmou, které nikdo nic nedluží, a vztahy budou v pořádku.

S nápadem, jak vyřešit vleklý spor mezi Teplárnou Strakonice a jejím zákazníkem, distributorem tepla firmou Energo, přišel v září většinový vlastník teplárny město Strakonice.

Cílem je zajistit obyvatelům sídliště Šumavská dodávky za všech okolností. Spory, při nichž se obě společnosti navzájem obviňují, že si dluží milionové částky, letos několikrát způsobily, že lidem ze sídliště tekla jen studená voda a topení bylo chladné.

Město už získalo pro Přádelnu licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a od 8. prosince se nová společnost stala dodavatelem Energa. „Lidem jsme zajistili teplo a to byl základní krok, proč jsme to udělali. Budeme dodávat, ať bude Energo platit, nebo ne, a vezmeme rizika na sebe,“ říká starosta Břetislav Hrdlička, který je spolu s místostarostou Rudolfem Oberfalcerem (oba Strakonická Veřejnost) jednatelem Přádelny.

Jenže teď to vypadá, že Přádelna bude dalším předmětem dohadů. Jednatel Energa Roman Němeček totiž tvrdí, že Přádelna nakoupí od teplárny a na pouhých deseti metrech potrubí, které má od teplárny pronajaté, dá přirážku ve výši desítek procent.

„A toto prodají naší společnosti. Ta musí následně za nemalé náklady energii ve výměníkové stanici zpracovat a rozdělit na teplou vodu a vytápění. Odtud se energie dál dopraví naším potrubním systémem, který měří téměř kilometr, ke konečným odběratelům,“ vysvětluje Němeček.

„Dopady mohou být fatální“

„Pokud se situace rozumně a v souladu s právem nevyřeší, finanční dopady, které bude mít tato praktika na koncové odběratele, budou bohužel zcela fatální,“ varuje Němeček. Podle něj zatím není jasné, kolik peněz nakonec obyvatelé Šumavské zaplatí, ale rozhodně budou mít o desítky procent dražší cenu.

„Nechali jsme cenu přezkoumat a následně stanovíme konečnou sumu a vykalkulujeme ji koncovým odběratelům,“ naznačuje Němeček. Dodává, že za 25 let fungování společnosti nikdy nevyšla cena tepelné energie vyšší, než byl průměr ve Strakonicích.

„Teď je však nemožné tuto cenu garantovat a udržet v přijatelné výši, aby byl zajištěný bezpečný a spolehlivý provoz celé naší soustavy, jak nám zákon stanoví. V lokalitě Šumavská tak bude od roku 2022 nejvyšší cena vytápění a teplé vody ve Strakonicích,“ říká Němeček.

Energo se tak hodlá obrátit na příslušné orgány a také na Teplárenský svaz s žádostí o prověření činnosti ze strany teplárny i Přádelny.

Starosta Hrdlička naopak tvrdí, že ze strany teplárny a Přádelny žádné výrazné zdražení obyvatelům sídliště nehrozí.

„Navýšení ze strany Přádelny je jen o nejnutnější náklady. Teplárna bude mít cenu v příštím roce stejnou jako letos a od Přádelny bude o několik korun vyšší, ale mluvíme o třech, maximálně pěti korunách, ne o desítkách procent. Zbylé navýšení ze strany Energa nemůžeme ovlivnit,“ popisuje Hrdlička.

A odmítá i to, že by městské společnosti nepostupovaly podle zákona. „Všechny podklady jsme poslali na ERÚ, žádné porušení zákona neshledal, v opačném případě by nám nemohl udělit licenci. Přádelnou jsme vyřešili to, že lidé budou dostávat pořád teplo a poneseme všechny ztráty, které vzniknou z toho, že Energo dělá problémy,“ říká Hrdlička.

Němeček podle něj nepodepsal smlouvu, takže dá možná ERÚ Přádelně pokutu. „Jdeme do toho s tímto rizikem, a proto to stojí o pár korun víc,“ dodává Hrdlička.

Strakonická teplárna už schválila ceník pro příští rok. Cena primárního tepla má být s daní 511,68 koruny za gigajoul, sekundární 635,42 a 585,78 koruny. Například v sousedním Písku zaplatí odběratelé v příštím roce za teplo 722,40 koruny za gigajoul bez daně.