Ministr Hladík podpořil stavbu spalovny v Písku. S odpůrci se odmítl setkat

Ministr podpořil zapojení okolních měst do společného projektu. Zatímco ministerstvo samo požádalo o setkání s představiteli Písku, Strakonic a dalších obcí, Hladík nevyhověl žádosti o schůzku s opozicí, která se stavbou nesouhlasí.

„Nyní v České republice fungují již čtyři objekty ZEVO s kapacitou 900 tisíc tun odpadu, přičemž podle dohod s Evropskou unií smíme spálit maximálně 1,5 milionu tun,“ podotkl Hladík, který do Písku přijel v prvním dubnovém týdnu.

Teplárna v minulosti odstavila jeden z dvou uhelných kotlů a nahradila jej kotlem na biomasu. Dále využívá teplo z bioplynové stanice a buduje kogenerační jednotku na plyn, a to v souvislosti s Národním klimaticko-energetickým plánem. Ten počítá s postupným odklonem od spalování uhlí, a to do roku 2033.

Hlavním zdrojem tepla by tak v Písku v budoucnosti mělo být právě ZEVO, což vyřeší i problematiku nakládání s energeticky využitelným odpadem. Skládkování má být od roku 2030 zakázané.

„ZEVO očekává výkon 14,4 MW tepla a využije záložní kogenerační jednotku 5,2 MW tepla,“ uvedla ředitelka teplárny Andrea Žáková.

Ministra Hladíka přímo na místě v diskusi s místostarostkou Písku Petrou Trambovou, místostarostou Strakonic Rudolfem Oberfalcerem a starosty okolních měst zajímaly také další podrobnosti. „Pokud by současné nebo budoucí podané projekty přesáhly zbývající rozdíl oproti normám Evropské unie, muselo by dojít k jejich následné regulaci,“ připomněl.

Ministr ocenil i plán zapojení okolních měst do projektu s tím, že se zkrátí cesta a tím sníží náklady na přepravu odpadu do vzdálenějších míst, jako jsou například České Budějovice, Plzeň nebo Praha.

Písecké ZEVO počítá s využitím 50 tisíc tun využitelného odpadu. Samo město produkuje v současné době 24 tisíc tun odpadu. Rozdíl doplní zejména Strakonice, které jsou polovičním spoluvlastníkem. Přidají se i města Vodňany, Blatná, Horažďovice a Milevsko, která podepsala smlouvy o smlouvách budoucích na spolupráci.

Odpůrci: EIA nebyla v pořádku

Zájem o setkání měla také písecká opozice, která se stavbou ZEVO nesouhlasí. Ministr Hladík ale jejich žádosti nevyhověl. „Podle nás nebyla EIA vypořádaná v pořádku,“ okomentoval Jan Bělák z uskupení Písek srdcem.

EIA je analýza posuzování vlivů na životní prostředí. Je to proces, jehož cílem je zhodnotit, jak plánovaný projekt může ovlivnit životní prostředí, zdraví lidí nebo místní ekosystémy.

„Ministr je jediný, kdo může EIA negovat a zajistit nápravu. Bohužel nás ignoruje,“ reagoval Bělák na to, že ministerská kancelář neodpověděla na jejich žádost. „Budeme to zkoušet dál. Zatím to vypadá, že si počkáme na nového ministra,“ předpověděl možný vývoj letošních voleb.

ZEVO Písek v únoru vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele v hodnotě 2,1 miliardy korun. Dotace z Modernizačního fondu činí 61 procent. „Postoupili jsme do další důležité fáze přípravy projektu, kdy se projektují zařízení pro schválení záměru,“ řekl jednatel Jakub Šimoník. Zda se ZEVO v Písku skutečně bude stavět, se rozhodne na konci tohoto roku, a to v zastupitelstvech ve Strakonicích a Písku.

V jižních Čechách se plánují celkem tři objekty ZEVO. Kromě Písku jsou to České Budějovice s kapacitou 150 tisíc tun odpadu ročně. Další zařízení by mělo vzniknout v Plané nad Lužnicí na Táborsku, kde se počítá s kapacitou 50 tisíc tun odpadu ročně.