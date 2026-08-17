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Teplou Vltavu si letos asi nesjedete. Šumavský park tam kvůli suchu zastavil sezonu

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  11:20
Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Tábořiště Soumarský most se rozkládá u stejnojmenného mostu přes Teplou Vltavu.
Za splutí úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné se platí při online...
Za splutí úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné se platí při online...
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.
5 fotografií
Šumavský národní park prozatím zastavil splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský most – Pěkná. Důvodem je nízká hladina řeky, která klesla na historické minimum 36 centimetrů. Letos se kvůli suchu smělo splouvat jen čtyři dny na přelomu června a července, kdy na Šumavě deště zvedly hladinu řeky nad potřebné minimum 50 centimetrů.

Do současné chvíle průvodci, kteří se vydávají s objednanými vodáky na řeku, drželi pohotovost pro případ, kdyby hodně zapršelo a hladina vystoupala nad potřebných 50 centimetrů.

„Vývoj počasí a ani předpovědi na nejbližší dny a týdny ale nedávají naději, že by došlo ke zlepšení vodního stavu v řece,“ uvedl mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.

Dodal, že správa národního parku vrátí všem zájemcům, kteří se registrovali na splouvání, uhrazený poplatek. Cena za registraci pro splouvání je 600 korun za loď.

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.
Tábořiště Soumarský most se rozkládá u stejnojmenného mostu přes Teplou Vltavu.
Za splutí úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné se platí při online rezervaci 500 korun za loď.
Za splutí úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné se platí při online rezervaci 500 korun za loď.
5 fotografií

Pokud je výška hladiny na Soumarském mostě nad 50 centimetrů, smí v květnu vodáci na řeku vyjet o víkendech a svátcích. Od června do konce října se Teplá Vltava splouvá denně. Když je stav vody do 61 centimetrů, musí lodě doprovázet průvodce.

Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. Pokud je vody víc, může denně na řeku 180 plavidel.

Splouvání Teplé Vltavy se odkládá, v řece ještě nikdy nebylo tak málo vody

Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou podléhá přísnějšímu režimu ochrany. Návštěvní řád NP Šumava proto v minulosti zavedl regulaci splouvání lodí na Vltavě. Nadměrný provoz na řece může ovlivnit populaci mlže perlorodky.

Loni byla sezona dosud nejhorší. Hladina se na minimální výšce 50 centimetrů objevila pouze ve 32 dnech z celkových 165 dní vodácké sezony. Na vodu se tak dostalo pouze 251 lodí, o tři tisíce méně než předloni.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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