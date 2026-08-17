Do současné chvíle průvodci, kteří se vydávají s objednanými vodáky na řeku, drželi pohotovost pro případ, kdyby hodně zapršelo a hladina vystoupala nad potřebných 50 centimetrů.
„Vývoj počasí a ani předpovědi na nejbližší dny a týdny ale nedávají naději, že by došlo ke zlepšení vodního stavu v řece,“ uvedl mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
Dodal, že správa národního parku vrátí všem zájemcům, kteří se registrovali na splouvání, uhrazený poplatek. Cena za registraci pro splouvání je 600 korun za loď.
Pokud je výška hladiny na Soumarském mostě nad 50 centimetrů, smí v květnu vodáci na řeku vyjet o víkendech a svátcích. Od června do konce října se Teplá Vltava splouvá denně. Když je stav vody do 61 centimetrů, musí lodě doprovázet průvodce.
Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. Pokud je vody víc, může denně na řeku 180 plavidel.
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Splouvání Teplé Vltavy se odkládá, v řece ještě nikdy nebylo tak málo vody
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou podléhá přísnějšímu režimu ochrany. Návštěvní řád NP Šumava proto v minulosti zavedl regulaci splouvání lodí na Vltavě. Nadměrný provoz na řece může ovlivnit populaci mlže perlorodky.
Loni byla sezona dosud nejhorší. Hladina se na minimální výšce 50 centimetrů objevila pouze ve 32 dnech z celkových 165 dní vodácké sezony. Na vodu se tak dostalo pouze 251 lodí, o tři tisíce méně než předloni.