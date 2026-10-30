Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ruské palivo v Temelíně končí, nové od Westinghouse přispěje k navýšení výroby

Autor:
  14:27
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v...

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v reaktorovém sálu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. (30. října 2026) | foto: Václav Pancer, ČTK

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš přivádí ministryni financí Alenu...
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v...
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v...
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová při...
12 fotografií
Aktuální plánovaná odstávka prvního bloku temelínské jaderné elektrárny má mimořádný význam. Technici při ní totiž začnou do reaktoru zavážet nové palivo od americké společnosti Westinghouse. Tím postupně nahradí ruský Tvel. Zároveň dojde k prodloužení palivových kampaní na 18 měsíců, díky čemuž vyrobí více elektřiny.

Rozšíření okruhu dodavatelů jaderného paliva přivítala ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová. Zmínila, že je pro ni i pro celou vládu klíčové, aby energetika a energetická budoucnost byla stabilní, bezpečná a spolehlivá. Připomněla také, že její resort vykonává akcionářská práva státu ve společnosti ČEZ.

„Začali jsme s procesem zavážení paliva od společnosti Westinghouse. Na vlastní oči jsem to viděla, je už připravené vedle reaktoru. Je to historický okamžik, který se neděje každý den. Po 16 letech získává Česká republika dalšího plnohodnotného dodavatele, což je výsledek několika let náročných příprav, testování a licencování,“ uvedla Schillerová.

Temelín bude v provozu o dvacet let déle. Je ve výborném stavu, říká šéf úřadu

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zmínil, že dosud používali jen ruské palivo. Na tom, aby nebyli závislí na Rusku, začali pracovat už před několika lety. Nyní celý proces vyvrcholí tím, že do reaktoru opravdu zavezou palivo vyrobené americkou společností v jejím švédském závodu ve Vasteras.

Z Westinghouse se stane hlavní dodavatel. O tom, že je možné nový typ paliva zavézt do reaktoru, rozhodl Státní úřad pro jadernou bezpečnost letos v srpnu. Předcházelo tomu více než osm let rozsáhlých analýz a zkoušek včetně testování zkušebních souborů Westinghouse mezi lety 2019 a 2022 přímo v reaktoru Temelína.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v reaktorovém sálu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. (30. října 2026)
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš přivádí ministryni financí Alenu Schillerovou do reaktorového sálu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. (30. října 2026)
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v reaktorovém sálu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. (30. října 2026)
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v reaktorovém sálu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. (30. října 2026)
12 fotografií

ČEZ má také rozpracované dodávky od francouzské společnosti Framatome a stejný model chce následně využít i v Dukovanech. Odebírat budou od obou současně, jen Westinghouse bude dodávat o něco víc. „Není to tak, že bychom tomu druhému řekli, že na něj možná nikdy nevyjde řada, protože je to velký výzkum, na dlouhou dobu a za hodně peněz,“ vysvětlil Beneš.

Dodal, že na francouzské palivo se musí licenční proces udělat zvlášť. To znamená, že stejně jako se licencovalo americké palivo, se bude postupovat i v případě francouzského. „Státní úřad pro jadernou bezpečnost nakonec musí schválit, že ho do té zóny můžeme zavézt. Bez jejich souhlasu to nemůžeme udělat,“ doplnil Beneš. Náklady na nové palivo jsou podobné tomu, kolik stálo ruské.

Ruské palivo vymění ve třech kampaních

Pozitivně ministryně nahlížela i na prodloužení palivových cyklů na 18 měsíců. Palivo tedy bude v reaktoru 16 měsíců a odstávka potrvá zhruba dva měsíce. Ve výsledku tedy bude elektrárna vyrábět déle a efektivněji.

„V našich jaderných elektrárnách vyrobíme navíc až dvě terawatthodiny bezemisní elektřiny ročně, což představuje navíc tři procenta celkové roční spotřeby ČR,“ dodala Schillerová. Temelín v tomto kroku následuje Dukovany, bloky obou začaly na delší dobu provozu přecházet od roku 2022.

26. března 2026

Oba kroky dohromady podle ní mají zajistit České republice dostatek spolehlivé, domácí a bezemisní elektřiny na další desetiletí. „Zapadají do naší širší strategie, v níž plánujeme prodloužit provoz stávajících bloků až na 80 let, stavíme nové bloky v Dukovanech a připravujeme Temelín na výstavbu prvního malého modulárního reaktoru,“ dodala.

Beneš zmínil, že dosud byly cykly dvanáctiměsíční, kdy po deseti měsících výroby následovala odstávka spočívající v údržbě, opravách a výměně části paliva v jaderné zóně. „Bude méně odstávek, méně odstávek znamená delší provoz a delší provoz znamená, že nevyrobíme 30, ale skoro 33 terawatthodin elektřiny, což je přínos v řádu jednotek miliard korun pro společnost ČEZ,“ vypočítal.

Jeden palivový soubor zavážejí do reaktoru půl hodiny, mění jich celkem 163

Novinky vnímá pozitivně i ředitel temelínské elektrárny Petr Měšťan, který sdělil, že nové palivo je připravené právě na delší palivové kampaně. „Při odstávce vyvezeme 163 palivových souborů. Potom kontrolujeme reaktor a zpátky zavážíme část nových. Letos zavezeme 66 nových palivových souborů od firmy Westinghouse a zbytek starého. Takto to ve třech kampaních vyměníme, takže v roce 2029 nebo 2030 bude mít jen Westinghouse,“ přiblížil.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Srdce Vltavy je hit. Fotí ho z vesmíru i z rozhledny, létají nad něj s drony

U Horní Plané se po desítkách let objevilo Srdce Vltavy (25. října 2026)

Šumava má novou turistickou atrakci. Je jí Srdce Vltavy, které v krajině tvarují meandry u Horní Plané na Českokrumlovsku. Srdcovitý přírodní útvar v posledních týdnech zvýrazňuje stále klesající...

Místní si stěžovali na špatně parkující studenty, teď sami dostali pokuty

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam...

Články na iDNES.cz otevřely problematiku parkování v ulicích u Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Místním vadí, že přibývá studentů s vlastními vozy a v okolí areálu není místo, kde...

Řidiči kvůli levnému benzinu blokují dopravu, starosta nabádá k prodloužení hadic

Místo v dopravní špičce. Kruhová křižovatka zcela ucpaná (27. října 2026).

V Plané nad Lužnicí na Táborsku kolabuje doprava kvůli vozidlům, která při čekání u čerpací stanice zablokují přilehlou okružní křižovatku. Město hledá řešení, podle policie je to věc řidičů.

Točila se tu Svatba upírů nebo Zlatí úhoři. Teď zámeček ve Bzí zase ožívá

Architekt a vizionář Milan Veselý od roku 2021 dává nový život panství v obci...

Panství Bzí na Vltavotýnsku ožívá. Před čtyřmi lety ho koupilo architektonické studio z Prahy a postupně z něj vytváří nové místo pro odpočinek. Po letech chátrání a rozpadání budov má bývalý...

KVÍZ: Jak dobře znáte české jaderné elektrárny?

Stožáry velmi vysokého napětí odvádějí elektřinu z Dukovan do celé republiky....

Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.

Ruské palivo v Temelíně končí, nové od Westinghouse přispěje k navýšení výroby

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v...

Aktuální plánovaná odstávka prvního bloku temelínské jaderné elektrárny má mimořádný význam. Technici při ní totiž začnou do reaktoru zavážet nové palivo od americké společnosti Westinghouse. Tím...

30. října 2026  14:27

Naše Česko míří v Budějovicích do opozice. Vládnout mohou OPB, STAN, ANO a Piráti

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

„S hnutím Naše Česko do koalice v Českých Budějovicích nevstoupíme,“ oznámil dnes Tomáš Chovanec, lídr Občanů pro Budějovice (OPB), kteří pro komunální volby vytvořili společnou kandidátku se STAN....

30. října 2026  10:24

Řidiči kvůli levnému benzinu blokují dopravu, starosta nabádá k prodloužení hadic

Místo v dopravní špičce. Kruhová křižovatka zcela ucpaná (27. října 2026).

V Plané nad Lužnicí na Táborsku kolabuje doprava kvůli vozidlům, která při čekání u čerpací stanice zablokují přilehlou okružní křižovatku. Město hledá řešení, podle policie je to věc řidičů.

30. října 2026  9:28

Zapadl jsem po pás do bahna, v převráceném autě bylo dítě, vzpomíná oceněný řidič

Jindřich Grill (vpravo) a Pavel Brožovský se stali celkově 246. a 247. držiteli...

Když auto jedoucí před ním zmizelo ze silnice, neváhal a vyrazil na pomoc. K Jindřichu Grillovi se brzy přidal Pavel Brožovský a společně pomohli zachránit tříčlennou rodinu z vozu, který v květnu...

29. října 2026  15:53

Vyhrál, ale obešli ho. „Král“ Břetislav po 12 letech opustí vedení Strakonic

Čtyři lídři, kteří se dohodli na společném postupu v povolebních vyjednáváních....

Dvanáctileté působení Břetislava Hrdličky v pozici starosty Strakonic brzy skončí. Jeho uskupení Strakonická Veřejnost sice ve volbách získalo s přehledem nejvíc hlasů, ostatní čtyři uskupení se však...

29. října 2026  11:47

Stonásobně zvětšený padělek. Policisté odhalují falešné doklady rovnou u dálnice

Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané...

Zadrželi odcizené litevské doklady k nákladnímu vozidlu. Zkoumali norský řidičský průkaz, který předložil šofér se zákazem řízení, a tak skončil na policejním oddělení. A také prověřovali podezřelé...

29. října 2026  8:55

Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa.

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...

28. října 2026  22:01,  aktualizováno  29. 10.

Žena se zřítila z několika metrů na skálu, záchranáři ji vyzvedli pomocí lan

Žena na Prachaticku spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z těžko...

Záchranáři ve středu ráno zasahovali u pádu ženy v těžko přístupném zalesněném terénu u Frantol na Prachaticku. Žena spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z místa ji pomocí lan přepravil...

28. října 2026  13:50

Jediný koncert po dvaceti letech. Na kapelu In Memory míří fanoušci z celé republiky

Hardrocková kapela In Memory se rozpadla v roce 2006. Nyní však pětice vystoupí...

Českobudějovická hardrocková kapela In Memory se 20. listopadu v Besedě vrátí na scénu po dvaceti letech. Vstupenky na jediný koncert rychle mizejí. „Už na první zkoušce jsme zjistili, že nám to...

28. října 2026  10:55

Úzkokolejka při obnovené premiéře cestující lákala. Měsíčně jich svezla 30 tisíc

Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento...

Jindřichohradecká úzkokolejka končí první sezonu po obnově provozu. Její majitel Albert Fikáček ji vnímá jako úspěšnou, a to přes všechny komplikace. Návrat železniční legendy si pochvalují i ve...

27. října 2026  16:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ze spisovatele potápěčem. Jan Štifter se doslova ponořil do svého románu

Spisovatel Jan Štifter se v sobotu odpoledne ponořil s potápeči do vod lipenské...

Ubývající voda v Lipenské přehradě pomohla českobudějovickému spisovateli Janu Štifterovi splnit si sen. Naučil se potápět a s kolegy se ponořili do čtyřmetrové hloubky tam, kde dříve stávala vesnice...

27. října 2026  12:55

Místní si stěžovali na špatně parkující studenty, teď sami dostali pokuty

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam...

Články na iDNES.cz otevřely problematiku parkování v ulicích u Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Místním vadí, že přibývá studentů s vlastními vozy a v okolí areálu není místo, kde...

27. října 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.