Rozšíření okruhu dodavatelů jaderného paliva přivítala ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová. Zmínila, že je pro ni i pro celou vládu klíčové, aby energetika a energetická budoucnost byla stabilní, bezpečná a spolehlivá. Připomněla také, že její resort vykonává akcionářská práva státu ve společnosti ČEZ.
„Začali jsme s procesem zavážení paliva od společnosti Westinghouse. Na vlastní oči jsem to viděla, je už připravené vedle reaktoru. Je to historický okamžik, který se neděje každý den. Po 16 letech získává Česká republika dalšího plnohodnotného dodavatele, což je výsledek několika let náročných příprav, testování a licencování,“ uvedla Schillerová.
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Temelín bude v provozu o dvacet let déle. Je ve výborném stavu, říká šéf úřadu
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zmínil, že dosud používali jen ruské palivo. Na tom, aby nebyli závislí na Rusku, začali pracovat už před několika lety. Nyní celý proces vyvrcholí tím, že do reaktoru opravdu zavezou palivo vyrobené americkou společností v jejím švédském závodu ve Vasteras.
Z Westinghouse se stane hlavní dodavatel. O tom, že je možné nový typ paliva zavézt do reaktoru, rozhodl Státní úřad pro jadernou bezpečnost letos v srpnu. Předcházelo tomu více než osm let rozsáhlých analýz a zkoušek včetně testování zkušebních souborů Westinghouse mezi lety 2019 a 2022 přímo v reaktoru Temelína.
ČEZ má také rozpracované dodávky od francouzské společnosti Framatome a stejný model chce následně využít i v Dukovanech. Odebírat budou od obou současně, jen Westinghouse bude dodávat o něco víc. „Není to tak, že bychom tomu druhému řekli, že na něj možná nikdy nevyjde řada, protože je to velký výzkum, na dlouhou dobu a za hodně peněz,“ vysvětlil Beneš.
Dodal, že na francouzské palivo se musí licenční proces udělat zvlášť. To znamená, že stejně jako se licencovalo americké palivo, se bude postupovat i v případě francouzského. „Státní úřad pro jadernou bezpečnost nakonec musí schválit, že ho do té zóny můžeme zavézt. Bez jejich souhlasu to nemůžeme udělat,“ doplnil Beneš. Náklady na nové palivo jsou podobné tomu, kolik stálo ruské.
Ruské palivo vymění ve třech kampaních
Pozitivně ministryně nahlížela i na prodloužení palivových cyklů na 18 měsíců. Palivo tedy bude v reaktoru 16 měsíců a odstávka potrvá zhruba dva měsíce. Ve výsledku tedy bude elektrárna vyrábět déle a efektivněji.
„V našich jaderných elektrárnách vyrobíme navíc až dvě terawatthodiny bezemisní elektřiny ročně, což představuje navíc tři procenta celkové roční spotřeby ČR,“ dodala Schillerová. Temelín v tomto kroku následuje Dukovany, bloky obou začaly na delší dobu provozu přecházet od roku 2022.
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26. března 2026
Oba kroky dohromady podle ní mají zajistit České republice dostatek spolehlivé, domácí a bezemisní elektřiny na další desetiletí. „Zapadají do naší širší strategie, v níž plánujeme prodloužit provoz stávajících bloků až na 80 let, stavíme nové bloky v Dukovanech a připravujeme Temelín na výstavbu prvního malého modulárního reaktoru,“ dodala.
Beneš zmínil, že dosud byly cykly dvanáctiměsíční, kdy po deseti měsících výroby následovala odstávka spočívající v údržbě, opravách a výměně části paliva v jaderné zóně. „Bude méně odstávek, méně odstávek znamená delší provoz a delší provoz znamená, že nevyrobíme 30, ale skoro 33 terawatthodin elektřiny, což je přínos v řádu jednotek miliard korun pro společnost ČEZ,“ vypočítal.
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Jeden palivový soubor zavážejí do reaktoru půl hodiny, mění jich celkem 163
Novinky vnímá pozitivně i ředitel temelínské elektrárny Petr Měšťan, který sdělil, že nové palivo je připravené právě na delší palivové kampaně. „Při odstávce vyvezeme 163 palivových souborů. Potom kontrolujeme reaktor a zpátky zavážíme část nových. Letos zavezeme 66 nových palivových souborů od firmy Westinghouse a zbytek starého. Takto to ve třech kampaních vyměníme, takže v roce 2029 nebo 2030 bude mít jen Westinghouse,“ přiblížil.