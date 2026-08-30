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Dril do tréninku dětí patří, ale musí být citlivě zařazený, říká sportovní expert

Pavel Kortus
  20:00

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Tomáš Perič působí jako garant metodiky Gymnathlon, kterou rozvíjí s cílem podpořit všestranný pohybový rozvoj dětí a jejich celoživotní pozitivní vztah ke sportu (26. srpna 2026) | foto: archiv Tomáše Periče

Odborník na sportovní přípravu Tomáš Perič vysvětluje, proč dnes sport není u dětí v módě, i to, kdy a jak by rodiče měli vést potomky k pohybu. „Brzká specializace je chyba. Děti potřebují pohyb i radost,“ zdůrazňuje Perič v rozhovoru pro iDNES.cz.

Obejdou se dnes děti bez tabletů a jak je přimět k pohybu v době, kdy narůstá dětská obezita? Uznávaný odborník na sportovní přípravu mládeže z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy docent Tomáš Perič vysvětluje, jak funguje pravidlo 5P v dětské motivaci a co bychom se mohli přiučit od skandinávského přístupu ke sportu.

Jak a odkdy by měli rodiče u dětí budovat vztah k pohybu a ke sportu?
Od narození. Jakmile to jde, má se s dítětem začít pohybovat a učit ho. Pediatři hodnotí vývoj podle toho, co dítě umí – zda zvedá hlavičku, přetáčí se. Už s takhle malými dětmi se dá cvičit. Když se pak začnou samy hýbat, je klíčové hýbat se s nimi. Dávat jim další výzvy a učit je nové věci. Je to učení jako každé jiné. V nejranějším věku je učme chytat, kopat, dělat převaly – tím vším se rozvíjejí mozková centra.

Kdy přichází nejdůležitější věk pro rozvoj základních návyků?
Zlomový je věk kolem tří až čtyř let, kdy se děti začínají učit běžné motorické dovednosti a potřebují co nejvíce podnětů. V tomhle věku musíme stimulovat co nejvíce orgánů a jejich funkcí, a to nejde jinak než právě pohybem.

V dětském věku není vůbec potřeba tlačit na výkon. Jestli bude někdo mistrem republiky v páté třídě, v reálném světě nikoho nezajímá – maximálně babičku toho kluka.

Tomáš Peričodborník na sportovní přípravu

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