Obejdou se dnes děti bez tabletů a jak je přimět k pohybu v době, kdy narůstá dětská obezita? Uznávaný odborník na sportovní přípravu mládeže z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy docent Tomáš Perič vysvětluje, jak funguje pravidlo 5P v dětské motivaci a co bychom se mohli přiučit od skandinávského přístupu ke sportu.
Jak a odkdy by měli rodiče u dětí budovat vztah k pohybu a ke sportu?
Od narození. Jakmile to jde, má se s dítětem začít pohybovat a učit ho. Pediatři hodnotí vývoj podle toho, co dítě umí – zda zvedá hlavičku, přetáčí se. Už s takhle malými dětmi se dá cvičit. Když se pak začnou samy hýbat, je klíčové hýbat se s nimi. Dávat jim další výzvy a učit je nové věci. Je to učení jako každé jiné. V nejranějším věku je učme chytat, kopat, dělat převaly – tím vším se rozvíjejí mozková centra.
Kdy přichází nejdůležitější věk pro rozvoj základních návyků?
Zlomový je věk kolem tří až čtyř let, kdy se děti začínají učit běžné motorické dovednosti a potřebují co nejvíce podnětů. V tomhle věku musíme stimulovat co nejvíce orgánů a jejich funkcí, a to nejde jinak než právě pohybem.
V dětském věku není vůbec potřeba tlačit na výkon. Jestli bude někdo mistrem republiky v páté třídě, v reálném světě nikoho nezajímá – maximálně babičku toho kluka.