Těhotná žena za volantem se vydávala za příbuznou. Měla pozitivní test na drogy

Písečtí policisté dohlíželi minulý pátek na bezpečnost v ulicích města. Krátce po 21. hodině zastavili v Táborské ulici řidičku s osobním automobilem značky Renault. Při kontrole se pak nestačili divit.
„Mladá žena u sebe neměla doklady, policistům nadiktovala jméno a příjmení, ale fotografie v databázích neodpovídala a policisté tedy kladli doplňující otázky ke zjištění totožnosti,“ popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
Řidička se chovala nervózně, neznala odpovědi týkající se její rodiny a nakonec přiznala, že se vydávala za příbuznou. Důvod byl jasný, má totiž vyslovený zákaz řízení motorových vozidel.
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To ale nebylo všechno. Podrobila se dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní. Testem na omamné a psychotropní látky však neprošla, výsledek byl pozitivní, lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu však odmítla.
„Těhotná žena je tak podezřelá z několika přestupků a vyslechla si také sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ upřesnila mluvčí. Písečtí policisté případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení, do dvou týdnů by se měl dostat před soud.