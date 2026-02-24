Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla

Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes odpoledne zemřel muž po pádu z lešení. Případ vyšetřují kriminalisté. Tragédie se stala po 17:00. Ve zprávě o tom informovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výška z níž muž spadl je odhadovaná na pět až sedm metrů. „Okolnosti tragického případu nyní zjišťují táborští kriminalisté,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí. Podle záchranářů utrpěl muž poranění hlavy.

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

„Další informace zatím nemám, podle mých informací na místo přijeli kriminalisté před chvílí,“ doplnila Schwarzová s tím, že podrobnosti případu brzy poskytne.

„Záchranáři po příjezdu zahájili resuscitaci, která pokračovala i po příjezdu lékaře. I přes veškerou snahu zasahujících se nepodařilo obnovit životní funkce,“ uvedla dříve pro ČTK mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.