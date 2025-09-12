Sudlice a palcáty, s ročním zdržením si Tábor připomene 600 let od Žižkovy smrti

Loňské zářijové povodně na poslední chvíli znemožnily uspořádání tradičního festivalu Táborská setkání. Třiatřicátý ročník, který měl připomenout 600. výročí úmrtí Jana Žižky, tak přesunuli na letošek. „Rozhodli jsme se, že překlopíme téměř kompletní loňský program,“ uvedl starosta města Štěpán Pavlík. Akce začíná dnes a potrvá do neděle.
foto: David Peltán, MAFRA

V areálu památníku v Trocnově stojí socha známého vojevůdce.
Podle starosty bude akce rozmanitá a plná historických atrakcí. „Snažíme se sledovat soubory z celé republiky. Každý umí něco, většinou je to parta nadšenců, která se věnuje nějakému historickému období,“ doplnil.

Organizátoři si pro návštěvníky připravili od dneška do neděle i řadu novinek. Jednou z nich je páteční slavnostní ceremoniál na Žižkově náměstí, který v patnácti minutách vrátí návštěvníky do doby Jana Žižky a přiblíží nejvýznamnější momenty jeho života. Ten ve 21. 30 hodin naváže na slavnostní ohňový průvod, v jehož čele půjde právě táborský hejtman v podání Dino Žlůvy.

Táborských 600 let mýtů a legend. Jak chutná konina a nač měli husité kádě

Novinkou je zbrojnice

Druhou novinkou bude v sobotu zbrojnice na Špitálském náměstí, kde bude možné se i setkat se slavným husitským vojevůdcem. „Historie bude i v dalších uličkách. Pro velký úspěch podruhé opakujeme Katovskou uličku, nebude chybět Ulička chudiny,“ nastínila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková. Velký šanc se promění do dobového ležení s ukázkami historických řemesel.

Od Sudoměře k Malešovu. Nejslavnější Žižkovy bitvy se odehrály během pěti let

Sobotní program nabídne známý Táborský jarmark na náměstí Mikuláše z Husi i slavnostní průvod T. G. Masaryka. Ten vyrazí ve 13. 10 hodin a jeho značnou část utvoří delegace z německého partnerského města Kostnice. Táborská setkání připomenou i loňské 40. výročí tohoto partnerství. V Holečkových sadech najdou nejmladší účastníci Dětský ráj s historickými houpačkami, pohádkami nebo hlavolamy.

Součástí letošního programu naopak nebude kvůli ochraně zvláště chráněných živočichů ohňostroj nad vodní nádrží Jordán. Město ho chtělo uspořádat, nedostalo ale výjimku od Jihočeského kraje. „Do programu jsme se rozhodli doplnit i videomapping na Žižkově náměstí. Využijeme mapping z roku 2015, který připomínal 600 let od upálení Jana Husa,“ upřesnila Šimková.

Tábor slaví 600 let od smrti Žižky, představí film a zorganizuje bitvu

Program posledního dne bude celkově klidnější a komornější. Na Tržním náměstí chystají středověké tržiště, na zahradě Střelnice potom představí knihu Dějiny Tábora II. Novinkou bude společná bohoslužba pod širým nebem, kterou od 16 hodin pořádají zástupci táborských křesťanských církví.

Festival doplní i koncerty moderní hudby. Letošními hvězdami budou Ewa Farna a Janek Ledecký. Vstupenky se prodávají výhradně online. Ty z loňska jsou platné.

Kam také o víkendu vyrazit za zábavou na jihu Čech

Budějovice městem památek
V těchto dnech se uskuteční Dny evropského dědictví a celonárodní zahájení akce bude v sobotu v 10 hodin na Piaristickém náměstí v Budějovicích. Památky budou zpřístupněné od pátku do neděle. Tématem letošního ročníku je Architektonické dědictví – od Přemysla Otakara II. po Havla. Detaily jsou na webu retrobudejovice.cz

Den piva ve Voselnu
V altánu a areálu Pod Kaštany v Úsilném u Budějovic se v sobotu od 14 do 22 hodin uskuteční den piva, na kterém bude třeba Pivovar Hluboká, Jílovice či Bukovar. Na akci vystoupí také kapela Mustang Bluesride. Vstup je 100 korun, pro děti do 15 let zdarma.

Čihovice Fest 2025
Ve Slámovém amfiteátru u hřbitova v Týně nad Vltavou se dnes uskuteční Čihovice Fest. Brány festivalu se otevřou ve 14 a akce potrvá do 22 hodin. Návštěvníky čeká den plný hudby, divadla a aktivit pro děti. Vystoupí třeba Vandrband, Dva a dva nebo Rendykancl. Vstupné je dobrovolné.

