Táborská setkání nabídnou průvody, Quennie i ponožkovou bitvu

„Chceme pozvat lidi i mimo Pražskou ulici a Žižkovo náměstí, které jsou vždy velmi exponované. Hlavní trasy by se tak mohly uvolnit a lidé mohou objevovat i další krásné uličky a zákoutí,“ vysvětluje starosta města Štěpán Pavlík.

Na druhou stranu vstup k hlavnímu pódiu podraží. Návštěvníci do 65 let zaplatí 200 korun v předprodeji nebo 300 na místě. Ti nad 65 let, držitelé průkazu ZTP zaplatí 100 korun v předprodeji, 150 na místě.

Loni stálo vstupné v předprodeji 180 a na místě 250 korun. Stále platí, že děti do 12 let mají vstup zdarma. Předprodej vstupenek pokračuje v městském infocentru či na vlakovém nádraží a skončí ve čtvrtek.

Vratné kelímky s potiskem

Na velkém pódiu se v pátek večer odehraje slavnostní ceremoniál. Setkají se při něm čtyři hejtmani Tábora: Mikuláš z Husi, Jan Žižka, Chval Řepický z Machovic a Zbyněk z Buchova.

Návštěvníci se mohou těšit i na koncerty Richarda Müllera, Gypsy. cz, Tata Bojs, Adama Mišíka, Quennie či minus123minut. Na programu se budou podílet i zahraniční soubory nejen z partnerských měst, tedy Kostnice, Nových Zámků, slovinské Škofji Loky nebo polského města Grodzisk Wielkopolski.

Součástí slavností budou také tradiční průvody. V pátek ve 20.45 hodin vyrazí pochodňový průvod z náměstí T. G. M., v sobotu půjde kostýmový průvod ve 13 hodin z Erbenovy ulice.

Druhou novinkou je, že se táborská radnice rozhodla omezit používání plastových nádob. Na návštěvníky tak čekají vratné kelímky, které na sobě budou mít tři varianty potisku. Když si divák koupí nápoj, zaplatí i zálohu 50 korun za kelímek, který může vrátit u stánkařů nebo v centrálním výkupu v Křížkově ulici číslo 30 za radnicí.

„Je to dnes ekologický trend, na který už jsou návštěvníci i pořadatelé zvyklí. Inspirovali jsme se v ostatních městech a rozhodli se připojit,“ říká starosta Pavlík.

Program letos přinese nové historické aktivity, jako například vojenské ležení na Velkém šanci, kde diváci uvidí ukázky, jak válčili husité, seznámí se s jejich zbraněmi, aktivně se zúčastní verbování či výcviku středověké sebeobrany. Nová bude i sobotní ponožková bitva v Tismenickém údolí.

Letošní ročník přinese i tradiční akce, jako je dětský ráj v Holečkových sadech, staročeský jarmark na náměstí Mikuláše z Husi s hudebním programem, středověký špitál na Špitálském náměstí, žebrácká ulička v Děkanské ulici, páteční ohňová show na Velkém šanci a sobotní ohňostroj nad Jordánem.

Kompletní program je na www.taborskasetkani.eu.