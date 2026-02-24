V Táboře otevřeli halu za 180 milionů. Led je v ní lepší než na starém stadionu

  16:40
Táborští už mohou do nové ledové haly za 180 milionů. Využijí ji i parahokejisté, protože na jihu Čech dosud nebyla žádná ledová plocha, která by byla přizpůsobená pro hráče na takzvaných saních. Kromě hokejistů místního klubu poslouží i krasobruslařům nebo pro veřejné bruslení. V sobotu tam mají den otevřených dveří.

Prstenec červených lavic až pro 300 diváků lemuje ochoz nově otevřené druhé ledové plochy v Táboře. O několik metrů níž se po kluzišti prohánějí mladí hokejisté při jednom z tréninků. Není to však jejich první zkušenost s novým ledem, hala totiž byla už dva týdny ve zkušebním provozu.

„Zatím je to za mě super, chodím sem moc rád. Led je trochu tvrdší a připadá mi, že je lepší než na velké hale,“ porovnával Jan Boháč, trenér mládeže HC Tábor při cestě z tréninku. Za halu jsou rádi; potřebovali ji, aby mohlo častěji bruslit co nejvíce těch nejmenších hokejistů.

Stavba vyrostla vedle starého zimního stadionu. Stála 180 milionů korun, Tábor z této částky platil 42 milionů, což stačilo i na úpravu okolí. Zbytek pokryly dotace. Od Národní sportovní agentury získalo město téměř 111 milionů, z krajského investičního fondu dalších 28 milionů.

Horní ochoz lemuje prstenec tvořený červenými lavicemi. (únor 2026)
O stavbu se postaralo sdružení společností Metrostav a Památky Tábor. (únor 2026)
Druhá ledová plocha vyrostla těsně vedle starého stadionu. (únor 2026)
V Táboře otevřeli druhou ledovou plochu. Pomůže uspokojit vysokou poptávku po bruslení. (únor 2026)
Hlediště má kapacitu 300 diváků. (únor 2026)
15 fotografií

„Pro město jde o významnou stavbu, která zasahuje do širokého okolí. Není ušitá na míru jen jednomu sportu či oddílu. Máme tu spoustu hobby týmů, veřejné bruslení, krasobruslařky, těch aktivit je více,“ vyjmenoval táborský starosta Štěpán Pavlík. Starý zimní stadion už kapacitně nestačil, novou plochu budou moci využívat i okolní města.

Pavlík zároveň vysvětlil, že prosadit takto nákladnou a jednoúčelovou stavbu je vždy kontroverzní. „Pak se ozvou buď jiné sporty, nebo někdo ze sociální oblasti či dopravních staveb, kultury, že jejich odvětví takovou podporu nemají. Takže se to snažíme posuzovat, aby to bylo rovnoměrné,“ ujistil.

Lidé v Táboře si prohlédli novou halu, zaujal modrý tartan i odkryté kabely

Půjde zároveň o první kluziště v kraji vybavené pro parahokej. Má sklopné lavice, průhledné mantinely a je z něj možné přímo na saních vjíždět na střídačky nebo trestné lavice. O to se zasadili manželé Musilovi z nadačního fondu P3tule.

„Napadlo nás to při charitativním zápase vedle na zimáku v prosinci 2024, kam jsme pozvali naše kamarády parahokejisty,“ vzpomíná Petr Musil. V tu dobu byla stavba druhé plochy na úplném začátku.

„S trenérem české parahokejové reprezentace Jakubem Novotným jsme se dívali a on si posteskl, že je škoda, že tu nikde není hřiště pro parahokejisty s průchodnými mantinely. Řekl jsem mu, zkusme se zeptat, možná by to šlo tady,“ dodal. Hned oslovil vedení HC Tábor, kterému se nápad líbil.

Jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábora (TZMT) Jan Benda předpokládá, že by sem mohli v budoucnu parahokejisté jezdit na soustředění či hrát utkání na národní i mezinárodní úrovni.

Sportovní areál u táborské střední školy zmodernizují za 80 milionů

To již dříve naznačil i Novotný. „Otevírá nám to možnosti domlouvat si zápasy třeba s týmem Německa nebo Itálie, kteří jsou našimi blízkými soupeři,“ sdělil v říjnu. Nové zázemí by podle něj mohlo přilákat k parahokeji nové lidi se zájmem vytvořit nový klub. Ten nyní na jihu Čech chybí.

Ledová plocha má rozměry 60 krát 26 metrů, hrát se tak na ní mohou všechny soutěže. „Led chladí čpavková technologie, takzvané přímé chlazení. Pod ledem je rozvedených asi 23 kilometrů trubek,“ popsal Benda.

Hala, v níž se nachází osm šaten, je navíc připravená na celoroční využití. O úsporný provoz se kromě efektivního systému chlazení postará fotovoltaická elektrárna na střeše. Odpadní teplo z chlazení pomůže s vytápěním objektu.

Projektant Jiří Žák přiblížil, že příprava stavby byla na začátku složitá. Původní zadání totiž bylo, že v místě má vzniknout jednoduchá tréninková hala. Když ale přišlo město se záměrem využít dotaci NSA, bylo nutné celou stavbu přepracovat, aby se splnily veškeré požadavky. „Vzhledově jsme se tomu snažili dát šmrnc současné architektury, nějaký minimalismus. Doufám, že se nám to povedlo,“ řekl.

Tábor na sobotu naplánoval den otevřených dveří pro veřejnost, při kterém si lidé budou moci nové sportoviště prohlédnout a vyzkoušet si ho. Zájemci o pronájem ledové plochy si mohou rezervovat termíny na webu TZMT.

