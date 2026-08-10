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Kotě trpělo v rozpáleném autě, majitele marně vyvolávali na plovárně

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  9:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Getty Images

Díky všímavému kolemjdoucímu přežilo kotě zavřené v rozpáleném autě v Táboře. Zavolal strážníky, kteří rozbili okénko a již malátné kotě odvezli k veterináři. Majitel se ozval až po dvou hodinách.

V sobotu před půl druhou odpoledne přijali táborští strážníci zprávu, že u plaveckého stadionu je v jednom autě zaparkovaném na přímém slunci zavřené malé kotě umístěné v přepravce.

Svědek se ještě před příjezdem hlídky marně pokoušel majitele vozidla vyhlásit na plovárně. Kotě mezitím přestalo mňoukat, mělo zrychlený dech a začalo být malátné.

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„Strážníci po příjezdu na nic nečekali a pomocí teleskopického obušku rozbili boční sklo dveří. Kotě i s přepravkou poté vytáhli ven. Následoval rychlý transport k veterináři, který okamžitou odbornou pomocí kotě zachránil a potvrdil, že záchrana přišla v pravý čas,“ uvedl mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek.

Majitel se strážníkům přihlásil až po dvou hodinách od přijetí oznámení. Je podezřelý z týrání zvířete a z přestupku se bude zpovídat ve správním řízení.

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Kotě trpělo v rozpáleném autě, majitele marně vyvolávali na plovárně

ilustrační snímek

Díky všímavému kolemjdoucímu přežilo kotě zavřené v rozpáleném autě v Táboře. Zavolal strážníky, kteří rozbili okénko a již malátné kotě odvezli k veterináři. Majitel se ozval až po dvou hodinách.

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