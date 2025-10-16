Zimní stadion v Táboře bude připravený i pro parahokej, jako první na jihu Čech

  13:53
Sklopné lavice a speciální úprava mantinelů, díky níž mohou parahokejisté vjíždět ze střídaček přímo na led. Tuto unikátní infrastrukturu má jen několik stadionů v republice, na jihu Čech zatím není žádný. Změnu přinese druhá ledová plocha, jež vzniká v Táboře.
Rozestavěný zimní stadion v Táboře (říjen 2025)

foto: Město Tábor

Rozestavěný zimní stadion v Táboře (říjen 2025)
Rozestavěný zimní stadion v Táboře (říjen 2025)
Rozestavěný zimní stadion v Táboře (říjen 2025)
Rozestavěný zimní stadion v Táboře (říjen 2025)
Nové sportoviště v Táboře bude kompletně bezbariérové. Kromě ledové plochy nabídne osm šaten, místnost na rozcvičení, zázemí pro hokej i krasobruslení a ochoz pro tři sta diváků přiblížil Radim Mana, mluvčí Metrostavu, který je zhotovitelem nové haly.

Rozvoj infrastruktury pro handicapované sportovce vítá i jihočeský senátor a předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. Bezbariérovost a přístupnost sportovišť pro sportovce i diváky si vedení výboru vytyčilo jako jednu z#priorit. Sýkoru zároveň těší, že i#Národní sportovní agentura (NSA) zvýhodňuje takto zaměřené projekty.

Tábor plánuje stavbu druhé ledové plochy za 120 milionů, požádá o dotaci

Poukázal na to, že upravit zimní stadiony není vůbec snadné. U některých sportovišť je úprava jednodušší, ale zrovna zimní stadiony nepatří mezi ty jednodušší rekonstrukce. Mám dvojnásobnou radost, protože se jedná o jižní Čechy,“ dodal. Lepší infrastruktura by mohla přispět i k vyššímu zájmu o parahokej. Jižní Čechy totiž aktuálně nemají ligového zástupce.

Led bude svými rozměry splňovat parametry pro zápasy zámořské NHL. Na střeše druhé haly osadí fotovoltaické panely, které pomohou snížit provozní náklady téměř na nulu. Na rozdíl od sousedního zimního stadionu navíc druhá plocha díky robustnímu systému chlazení umožní celoroční provoz bez nutnosti led rozpouštět.

A právě na chlazení pracují stavbaři v těchto dnech. Podle vedoucího projektu Michala Hryzáka ze společnosti Metrostav DIZ představuje montáž technologie nepřímého chlazení nejchoulostivější součást stavby.

Stadion v Táboře získá novou tribunu. Radnice a klub se přely o výši podpory

„Před betonáží potrubí musíme důkladně prověřit těsnost tlakovými zkouškami za použití dusíku a pečlivě překontrolovat každý svár,“ vysvětlil. Nový systém chlazení má se stávající hlavní halou společnou strojovnu. Provozně se tak zjednoduší řízení pro obě ledové plochy.

Po druhé ledové ploše je v Táboře velká poptávka, současný zimní stadion sportovcům nestačí. „Chceme tímto krokem vyjít vstříc různým hobby hokejistům, školním skupinám a dalším zájemcům o bruslení na ledě. Teď musí jezdit na zimní stadiony do Plané nad Lužnicí a Milevska,“ uvedl před časem starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Tábor chce zdvojnásobit parkoviště u stadionu, zájem fanoušků o hokej je velký

Stavba začala před rokem, hotová by měla být začátkem příštího roku. Druhá ledová plocha vyjde na 176,6 milionu korun. Projekt podpořila dotací ve výši 110,9 milionu korun NSA. Krajský investiční fond přispěl dalšími 28 miliony.

Halu pro Tábor buduje sdružení společností Metrostav DIZ a Památky Tábor. Město zadalo zakázku v#režimu Design & Build, což znamená, že zhotovitel zajišťuje nejen výstavbu, ale také projekční část díla.

Zimní stadion v Táboře bude připravený i pro parahokej, jako první na jihu Čech

Sklopné lavice a speciální úprava mantinelů, díky níž mohou parahokejisté vjíždět ze střídaček přímo na led. Tuto unikátní infrastrukturu má jen několik stadionů v republice, na jihu Čech zatím není...

16. října 2025  13:53

