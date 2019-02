Tábor po roce otevřel opravený bazén. Děti baví skluzavka i vodní děla

Vyšší cenu způsobil fakt, že firma vybudovala novou střechu nad celým areálem, původně měla být modernizovaná jen nad jeho částí. Vylepšené jsou šatny, vstupní vestibul a dětský bazén, který je rozšířený o dvě nová brouzdaliště. V patře vzniklo wellness centrum.

„Nová je terasa také nad vstupními prostorami. Má kolem 300 metrů čtverečních, je prostorná a atraktivní,“ řekl táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

„Je to tu hezké. Nejvíc se mi líbí skluzavka a vodní děla. S tátou po sobě střílíme,“ zhodnotila minulý čtvrtek jedna první z návštěvnic, čtyřletá Laura.

V další etapě modernizace chce město obnovit pětadvacetimetrový bazén. Zvažuje, zda ho prohloubí. Hráči vodního póla nebo akvabely ho potřebují pro své soutěže hlubší.

„Předpoklad je, že v létě 2020 při odstavení provozu vnitřního bazénu by se ‚pětadvacítka‘ celá znovu obložila, technologie čištění vody je nová,“ popsal Pavlík.

Tento bazén je hluboký 1,4 až 1,6 metru, v plánu je dostat se na dvoumetrovou hloubku. Jedna varianta je, že se prohloubí dolů, což by stálo 12 milionů korun, nebo by se nastavil pomocí nerezového límce nahoru, což by vyšlo levněji.

Táborský plavecký areál je v provozu od roku 1982. Podle vedení města byla rekonstrukce potřebná, protože stav objektu je nevyhovující.

Tábor chce do budoucna změnit i podobu venkovního areálu, kde by mělo být více atrakcí.