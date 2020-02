Lidem v Táboře chybí lékaři i zeleň, o věznici chtějí debatovat

V poslední době Tábor předčil České Budějovice ve třech věcech. V druhém největším městě kraje zahájí stavbu multifunkční sportovní haly, v tom největším skončil projekt krachem. V MHD už se dá platit kartou, o to se v Budějovicích zatím snaží. A v Táboře roste Centrum pro seniory. Podobný projekt je v krajském městě v nedohlednu.

Táborským k tomu částečně pomáhá i Fórum Zdravého města, na kterém zástupci radnice pravidelně s obyvateli debatují o věcech, které jim chybí, nebo naopak záměrech, které by se měly spíše zastavit. V minulosti tam bylo jedním z větších témat právě sportovní hala a sportoviště obecně, což se podařilo posunout do fáze, že na jaře se začne na novém sportovním areálu pracovat.

V únoru se Fórum uskutečnilo už po třinácté. Do sálu Restaurace Univerzita dorazily desítky občanů. Někteří však už na začátku kritizovali, že město udělalo předvýběr oblastí, o kterých chce jednat. Vynechalo tak například plány na věznici ve Všechově, o čemž lidé chtěli mluvit a dostavili se i odpůrci projektu.

„Chceme diskutovat o tom, co nás zajímá a pálí,“ zaznělo od jednoho z účastníků. Některým chybělo téma silničního obchvatu Slapy–Tesco.

Táborské priority 1. Mezigenerační komunitní centrum na sídlišti Nad Lužnicí

2. Vybudování odpočinkové zóny na severozápadě Tábora

3.–4. Systém kontroly vandalismu na sídlištích

3.–4. Silnější vyjednávací pozice zástupců osadních výborů města s úředníky

5.–7. Zvýšení počtu lékařů specialistů – zubař, pediatr, praktik

5.–7. Rušení nočního klidu akcemi hotelu Palcát

5.–7. Problém ubývání zeleně na sídlištích

8.–9. Obnova přechodů pro chodce a vodorovného dopravního značení

8.–9. Dostavba druhé ledové plochy u zimního stadionu

10. Revitalizace letní scény Pintovka

11. Podpora startovacích bytů pro mladé

12. Vysoká škola v Táboře – aktivní snaha o zřízení

13. Stop stav vyhrazeného parkování na sídlišti Nad Lužnicí

14. Další podpora alternativních a inovativních škol Pozn.: Výsledky vzešly z hlasování na 13. Fóru Zdravého města. Na Facebooku pokračuje hlasování do 28. února.

„Doufám, že se nám to podařilo vyjasnit. Obchvat je investice Jihočeského kraje, který už je ve fázi přípravy projektu pro stavební povolení. V souvislosti s věznicí jsme pak ve shodě s občany, kteří ji odmítli, a vyjádřili jsme jasné stanovisko,“ reagoval starosta Tábora Štěpán Pavlík. Obyvatelé mají ze záměru stále obavy, protože Jihočeský kraj a jeho Zásady územního rozvoje stále počítají s tím, že ve Všechově u Tábora může vzniknout věznice.

Vyberou deset akcí

Dostalo se ovšem i na nová témata. Nyní jich je vybraných 14 a svými hlasy mohou zasáhnout i další obyvatelé. Město priority zveřejnilo na svém facebookovém profilu, kde mohou zájemci hlasovat do 28. února.

Zatím se ukazuje, že je v Táboře velká poptávka po dalších zubařích či pediatrech, lidem chybí také startovací byty pro mladé a trápí je i úbytek zeleně na sídlištích. Další by uvítali oživení parku Pintovka, což je jedno z dlouhodobých přání.

Přímo na únorovém Fóru dostalo nejvíce hlasů vybudování komunitního centra na sídlišti Nad Lužnicí.

„Proměna 8. základní školy na Sojčáku je jednou z věcí, které se chceme věnovat. Teď jsme ve fázi, že budeme chtít dát dohromady všechny podněty od obyvatel i spolků a pak z toho vytvořit ucelený dokument. Po dostavbě Centra pro seniory se nám tam uvolní prostory vývařovny. Počítáme tam s vytvořením multifunkčního sálu,“ upozornil Pavlík.

Co se týká nákladnějších projektů, budou muset být obyvatelé trpělivější. Tábor teď vydá obrovské sumy za Centrum pro seniory a sportovní halu, takže bude muset na jiné akce našetřit.

Složité to je také se zvýšením počtu lékařů. „Podobný problém mají napříč celou republikou a je to velmi komplikované. My jako město můžeme být aktivní a jsme připraveni například pomoci zajistit novému lékaři bydlení a podobně,“ konstatovala místostarostka Michaela Petrová.

MF DNES se ptala přímo obyvatel ve městě, co jim chybí. Na Pražském sídlišti měli jasno rodiče, kteří se často shodovali. „Určitě by se hodil prostor, kam bychom mohli chodit s dětmi. Nemyslím jen dětské hřiště, ale i nějakou klubovnu a hernu s občerstvením, kde bychom se mohli scházet, když je škaredé počasí a zima,“ zmínila Natálie Pešková, která má dvouletou dceru.

Starosta Pavlík k tomu uvedl, že řešením může být třeba participativní rozpočet, kdy samotní obyvatelé rozhodnou o rozdělení části peněz města. Rodiče mohou poslat na radnici tento záměr a uvést k němu další podrobnosti. Pokud bude úspěšný, dostane se na něj. Připravené jsou až dva miliony korun.

Ze samotného hlasování v projektu Zdravé město vzejde deset finalistů. „Jednotlivé vítězné projekty pak dostanou své garanty z řad politiků. Ti s nimi budou pracovat a posouvat je dál ve spolupráci s dalšími lidmi,“ dodala Jana Lorencová, koordinátorka Zdravého města.