Hořící ubytovnu v Táboře muselo opustit 24 lidí, škoda dosáhla pěti milionů

Operační středisko hasičů přijalo tři minuty po čtvrté hodině ranní informaci o požáru domu v Petrohradské ulici. Podle oznamovatele hořel odpad a plameny se šířily i na blízkou budovu.

„K požáru vyjely dvě cisterny a automobilový žebřík profesionálních hasičů ze stanice Tábor a byli svoláni táborští dobrovolní hasiči. Po příjezdu na místo zjistili, že hoří ubytovna. Okamžitě povolali také elektrárenskou a plynovou pohotovostní službu,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Ubytovnu muselo opustit 24 lidí včetně dvou dětí. Nikdo z nich nebyl zraněn. Ve spolupráci s vedením táborské radnice pro ně bylo zajištěno náhradní ubytování.

Hasiči je odvezli do bývalé 8. Základní školy v ulici Světlogorská na sídlišti Nad Lužnicí.

„Zajistili jsme jim tam občerstvení a během dne se budeme snažit najít pro ně náhradní ubytování. Nebude to jednoduché, protože naše prostory jsou dost obsazené, ale budeme se to snažit co nejrychleji vyřešit,“ informovala místostarostka města Olga Bastlová, která má na starost sociální oblast.

V budově bývalé základní školy jsou nyní tělocvičny, sídlí tam i neziskové organizace či kluby.

Pokud by se nepodařilo ubytovat všechny lidi z vyhořelé ubytovny v náhradních bytech, má město provizorní lůžka, která případně v těchto prostorách na nezbytně dlouhou dobu připraví.

„Zavolali mě na místo přibližně kolem páté hodiny ráno. Krátce jsem si s lidmi popovídala, jestli jsou v pořádku. Šlo o soukromou ubytovnu, proto přesně nevím, kdo v ní bydlel. Nikdo z evakuovaných ale nemluvil cizí řečí,“ sdělila Bastlová.

Požár se konstrukcemi rychle šířil až na střechu ubytovny. Velitel zásahu si po průzkumu vyžádal další posilové jednotky. Přijeli dobrovolní hasiči z Chýnova a Plané nad Lužnicí. K požáru se dostavilo celkem sedm cisteren pro dodávku dostatečného množství vody a automobilový žebřík pro hašení z vnějšku objektu.

„Hasiči zároveň prohledávali jednotlivé pokoje ubytovny a vynášeli nábytek, který na volném prostranství dohašovali. Plameny se podařilo dostat pod kontrolu v 6.46 hodin. Vynášení nábytku museli hasiči v průběhu prací přerušit vzhledem k nestabilní stropní konstrukci. Všichni museli požářiště opustit. Konstrukce se následně částečně zřítila,“ popsala Matějů.

Dohašování, rozebírání zříceného krovu a vyhledávání možných ohnisek dále pokračuje.

Co bylo přesnou příčinou vzniku požáru, zjišťují vyšetřovatelé. Škoda se předběžně odhaduje na pět milionů korun.