Úprava nahrazuje původní protialkoholovou vyhlášku z roku 2014 a zavádí v Táboře mírnější pravidla.

„Předchozí vyhláška byla příliš přísná a v praxi obtížně uplatnitelná. Ne každý, kdo si dá pivo na náměstí na lavičce, způsobuje problém. Není hlučný, neobtěžuje okolí ani neporušuje zákon. Represe by měla být cílená a smysluplná,“ odůvodnil změnu starosta Štěpán Pavlík.

Dovolená je konzumace nápojů do deseti procent alkoholu z nádob o objemu do půl litru. U silnějších nápojů do 20 procent alkoholu je nádoba omezená na 0,3 litru. Znamená to, že půllitr piva nebo sklenka vína jsou v pořádku, ale pití vína z láhve nebo tvrdého alkoholu už pravidla zakazují.

„Nadále platí úplný zákaz konzumace alkoholu v Husově parku u nádraží a v okolí kostela Proměnění Páně na Žižkově náměstí, kde zůstává nulová tolerance. Do budoucna lze uvažovat o rozšíření omezení také na jižní nábřeží Jordánu,“ uvedl mluvčí města Luboš Dvořák.

Obyvatelé či návštěvníci Tábora si tak nově mohou legálně dopřát například pivo či víno na místech, kde nenaruší klid.

„Záměrem bylo nekriminalizovat slušné lidi, kteří si chtějí jen v klidu posedět na náměstí a dát si k tomu pivo nebo sklenku vína. Stejně se to tak děje i dnes, ale dosud tím i slušní lidé porušovali vyhlášku. A to nechceme. Nechceme nesmyslné předpisy, které se stejně nevymáhají,“ doplnil radní František Korbel.

Starosta dodal, že návrh na změnu vyhlášky vzešel z komise rady města pro bezpečnost a kriminalitu, a to i v souvislosti se zavedením letní pěší zóny na Žižkově náměstí. Problémy jako rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostoru nebo pohoršující chování pak řeší zákon o přestupcích.

„Je v pořádku, když si lidé na Žižkově náměstí v létě dají mimo restaurační předzahrádky prosecco, dvojku vína nebo aperol. Stačí dodržovat pravidla – pít z přiměřených nádob, nepřesouvat lavičky, nechovat se hlučně a uklidit po sobě do přidaných košů,“ shrnul Pavlík.