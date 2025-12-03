Nové zázemí pro 235 aut. Tábor otevřel na sídlišti parkovací dům Sojčák

Autor:
  9:13
Obyvatelé táborského sídliště Nad Lužnicí mají nový parkovací dům. Nabízí 235 míst pro rezidentní parkování, 185 z nich je už zamluvených. Roční parkování vyjde pro běžná vozidla na 12 tisíc korun, majitelé elektromobilů zaplatí o šest tisíc více. Náklady na stavbu se budou pohybovat mezi 90 a 92 miliony korun bez daně.

Zaparkovat na sídlištích bývá zejména v odpoledních a večerních hodinách téměř nemožné. Táborské sídliště Nad Lužnicí, kde má podle posledního sčítání obyvatel trvalý pobyt přes sedm tisíc lidí, není výjimkou. Situaci může alespoň zčásti vyřešit nový parkovací dům Sojčák, který postavili na rohu ulic Světlogorská a Vídeňská. Nabízí 235 rezidentních míst, nyní jich je obsazených již 185.

„Rezidenti si pronajímají stání. Pokud má někdo dvě tři auta, tak může na tomto místě parkovat jakýkoliv ze svých vozů,“ řekl Ondřej Semerák, jednatel Technických služeb Tábor, které zajistí provoz domu.

Parkovací dům Sojčák má dva samostatné vjezdy, které obsluhují jeho příslušnou polovinu.
Roční poplatek za parkování běžného auta činí 12 tisíc korun, majitelé elektroaut zaplatí o šest tisíc více.
Hrubá stavba vyšla téměř na 88 milionů korun, celkové náklady se budou pohybovat mezi 90 a 92 miliony.
Parkovací dům pojme až 51 elektromobilů. Nabíječky namontují až po obsazení místa.
9 fotografií

Roční parkování vyjde zájemce na 12 tisíc korun. Majitelé elektromobilů zaplatí o šest tisíc více. Těch se dovnitř vejde celkem 51. Nabíječky firma namontuje až ve chvíli, kdy bude dané místo pevně obsazené. Zvýšené nájemné pro elektromobily proto počítá i s poplatkem za správu nabíječky. Cena odebrané elektřiny bude shodná s vysoutěženou cenou pro město Tábor. Pronájmy potrvají vždy rok s automatickým obnovením v případě zájmu nájemníka.

Začátek parkování původně město plánovalo až na leden příštího roku. „Očekáváme, že když budou mít lidé podepsané smlouvy a zaplacený poplatek na celý rok, tak budou moci od čtvrtka či od pátku tento týden už začít parkovat,“ nastínil Semerák. Do konce roku řidiči zaparkují bezplatně.

Celkové náklady na stavbu se budou pohybovat mezi 90 a 92 miliony korun bez daně. Hrubá stavba vyšla na téměř 88 milionů, bylo ji však potřeba vybavit závorami či kamerami. Práce začaly loni v říjnu.

Stěny se zazelenají

Zítra se uskuteční den otevřených dveří pro žadatele. Ti se dozvědí, kde se nachází jejich parkovací místo nebo například bližší informace o chodu parkovacího domu. Semerák zmínil, že zavírací doba bude ve 21 hodin. Parkující se pak dovnitř dostanou pomocí čipové karty.

Parkovací dům má dva samostatné vjezdy z ulic Světlogorská a Vídeňská, které obsluhují jeho příslušnou polovinu. „Nejsou vzájemně propojené, takže se rozředí dopravní zatížení ulic. Vjezd a výjezd obsloužíte z jedné ulice,“ popsal táborský starosta Štěpán Pavlík.

Stavba má za sebou již první zkoušku, její část už sloužila při cyklokrosovém světovém poháru na konci listopadu. Pavlík uvedl, že tato akce umožnila si všechno vyzkoušet. Starosta připustil, že ze začátku může mít stavba dílčí nedostatky, ty zásadní se však městu podařilo odladit.

Táborský parkovací dům jako zelený ostrov, rostliny se budou pnout po lankách

Budova zvenku vypadá jako šedá krabice. Jan Dvořák z ateliéru Dvořák architekti poukázal na to, že chtěli přiznat podstatu použitých materiálů. Na stěnách vznikl vzor z cortenových prvků a diagonálních lan. „Není samoúčelný, ale je určený pro popínavé rostliny,“ přiblížil. Vzhledem k požárním omezením půjde spíš o rozkvetlé jemnější rostliny, fasáda nemůže porůst celá.

Máj: přípravy pokračují

Problémy s nedostatkem parkovacích míst řeší denně i řidiči na českobudějovickém sídlišti Máj. Město tam proto v ulici Ant. Barcala vybuduje parkovací dům, který pojme čtyři sta vozidel. Stavba vznikne v režimu design and build, což znamená, že vítězné konsorcium Hochtief CZ a Metrostav DIZ ji nejen postaví, ale i naprojektuje.

Smlouvu se zhotoviteli Budějovice už podepsaly. „Týká se nejen parkovacího domu, ale i budoucí nové trolejbusové točny a té provizorní točny po dobu výstavby. V tuto chvíli je už dokončená podrobná studie celého okolí a začnou pomalu projekční práce,“ komentoval náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Sdružení stavebních firem má na kompletní dokončení projektu 720 dní od podpisu smlouvy. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim 2027. Práce vyjdou na přibližně 280 milionů korun. V budově vznikne i služebna městské policie a zázemí pro řidiče městské hromadné dopravy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

Hejtman Kuba přetáhl do nového hnutí 30 ze 34 jihočeských zastupitelů ODS

Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...

Do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 jihočeských zastupitelů za ODS ze 34. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou v koalici s hnutím spolupracovat, řekl v pondělí Kuba. V krajských...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Občanští demokraté získali v Českých Budějovicích 29,35 procenta a slavili, na...

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští ODS a zakládá nové hnutí, se hroutí celá struktura strany v tomto kraji. Postupně se zveřejňují další a další jména špiček ODS z krajského i...

Borelie je mazaná, hledá skulinku mezi buňkami. Vědci zkoumají, jak ji zastavit

Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie v Biologickém centru Akademie věd...

Jihočeští vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích objasnili mechanismy, jak se chovají borelie v první fázi nákazy po přenosu z klíštěte do lidského těla. Toto zjištění by...

2. prosince 2025  16:24

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Jinde invazivní mývaly střílejí, v Táboře je budou množit. Zoo získala výjimku

Zachráněnou samici mývala severního od Tomáše Prchala převzala vedoucí...

Zoo Tábor získala mimořádnou výjimku. Jako jediné zařízení v celé Evropě může chovat, ale také množit mývaly severní. Chov této medvídkové šelmy je totiž v EU zakázaný, protože je považovaný za...

2. prosince 2025  11:11

Domy s apartmány nerespektují krajinný ráz. Developer s projektem u Lipna narazil

Lojzovy Paseky je lokalita na levém břehu Lipna kousek od Frymburku. Jsou tam...

Na zeleném pobřeží Lipna vyroste na oploceném dvouhektarovém pozemku deset apartmánových domů s parkovištěm. Tak má vypadat developerský záměr podle rybářů v romantické lokalitě Lojzovy Paseky poblíž...

2. prosince 2025  9:03

Hejtman Kuba přetáhl do nového hnutí 30 ze 34 jihočeských zastupitelů ODS

Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...

Do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 jihočeských zastupitelů za ODS ze 34. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou v koalici s hnutím spolupracovat, řekl v pondělí Kuba. V krajských...

1. prosince 2025  21:01

Krumlov koupil od šéfa likérky za 40 milionů hotel Vltava. Zatím neví, co s ním

Na hotel Vltava českokrumlovští zastupitelé vidí přímo ze zasedací místnosti....

Hotel Vltava koupil Josef Nejedlý, ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz, v roce 2017. Nyní ho za 40 milionů prodal českokrumlovské radnici. Budova teď slouží jako ubytovna, vedení města...

1. prosince 2025  16:33

Jihočeská univerzita postavila aulu za čtvrt miliardy. Má i profesionální televizní studio

Jihočeská univerzita (JU) v Českých Budějovicích přestavila novou aulu. (1....

Imatrikulace, promoce, konference, akademické či společenské akce anebo také například profesionálně vybavené studio na natáčení podcastů. To všechno umí nabídnout nově otevřená aula Jihočeské...

1. prosince 2025  13:27

Do Prahy pojedou vlaky z Budějovic bezpečněji díky ETCS. Dráhy přidají expresy

IV železniční koridor Praha - České Budějovice. (28. listopadu)

Od poloviny prosince České dráhy přidají na trasu mezi Českými Budějovicemi a hlavním městem Prahou další Jižní expresy. I to je součást modernizace IV. železničního koridoru propojujícího sever a...

1. prosince 2025  9:16

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Omítka praská a kolem zdí je plevel. Ale uvnitř už budějovická Lucerna zase žije

Tomáš Maxwell rozjel se svými parťáky po letech českoubudějovickou Lucernu....

Známý klub v Českých Budějovicích má nové provozovatele. Upravují ho a pořádají koncerty. Lucerna na rušné Nádražní ulici po letech zase ožívá. Jedním z těch, kteří se o vzkříšení dříve legendárního...

30. listopadu 2025  10:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejlepší střelec, bek i další forvard. O koho může Dynamo po policejní razii přijít?

Českobudějovický Chukwudi Igbokwe slaví svůj gól.

Třech nigerijských fotbalistů se podle informací iDNES.cz týkají problémy po kontrole cizinecké policie v českobudějovickém Dynamu. Českou republiky musí do sedmi, respektive třiceti dnů opustit...

30. listopadu 2025

Na Zadově zahájili lyžařskou sezonu, v listopadu ji spustili poprvé od roku 2008

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

Mráz pomohl skiareálům, aby přivítaly první lyžaře dřív než v minulých letech. Před sezonou investovaly hlavně do zasněžování. U Lipna zůstaly ceny jízdného stejné jako v minulé zimě, na Zadově...

29. listopadu 2025  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.