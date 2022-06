Srážecí stanice zbaví táborský Jordán fosforu, pak bude voda čistější

Už je to několik let, co se měla voda v táborské nádrži Jordán díky nákladnému odbahnění zásadně zlepšit. To se sice stalo, ale jen na krátkou dobu. Dál ji znečišťují ryby i přitékající fosfor.

Stanice na jeho zachytávání by měla fungovat od jara příštího roku. Bude navíc zachytávat i řadu dalších nežádoucích látek.

Novinka město vyjde přibližně na 4,5 milionu korun. Srážecí stanice bude uvolňovat síran železitý, na který se fosfor váže. Z něj se pak vytvoří větší krystalky. Ty se budou usazovat v malém Jordáně, který je před hlavní nádrží, odkud se vytěží. Pokud nebudou obsahovat žádné škodliviny, mohou se zase zpátky použít jako hnojivo například na polích.

Fosfor se do vodní nádrže dostává především ze špatně čištěných komunálních odpadních vod a také z rybářského hospodaření v povodí. „Koupací sezona v Jordánu by tak měla být od příštího roku mnohem lepší,“ věří táborský místostarosta Václav Klecanda.

Srážecí stanici měli začít stavět už loni. „Výběrové řízení na zhotovitele jsme vypsali už na podzim roku 2021, ale vítěz odstoupil. Museli jsme tedy začít znovu. Stavbu můžeme navíc zahájit až od září, kvůli ochraně fauny,“ vysvětlil Klecanda. Zároveň dodal, že stanici bude provozovat Konsorcium Biologického centra Akademie věd, neboť jde o vysoce odbornou činnost. Známý je už i zhotovitel.

Jordán slouží v Táboře od roku 1492

Zatímco první roky po odbahnění bylo vidět až do několikametrové hloubky, poslední dobou se v nádrži ve velkém usazují sinice, řasy a navíc i nežádoucí druhy ryb.

„Odbahnění nemohlo vyřešit hlavní příčinu zhoršené kvality vody. Tou je nadměrný přísun fosforu z povodí. Je hlavní takzvanou eutrofizační živinou, která přispívá k nadměrnému rozvoji sinic a řas,“ hodnotí vedoucí vodohospodářské laboratoře v Českých Budějovicích Jan Potužák.

Letošní měření kvality vody dopadla zatím velmi dobře. To se ale se zvyšujícími se teplotami může rychle změnit. Proto bude Povodí Vltavy situaci dále monitorovat.

„V dolní části nádrže se průhlednost vody pohybovala kolem čtyř metrů. Nízká byla zatím i biomasa řas a planktonních sinic,“ sdělil Potužák. Teplota vody u hladiny se v pondělí pohybovala v průměru kolem 20 stupňů.

Jordán je nejstarší údolní nádrží ve střední Evropě, má rozlohu přes 51 hektarů. Vznikl roku 1492 přehrazením Košínského potoka. Jeho původním účelem bylo zásobování města pitnou vodou.

Později ho začali rybáři využívat i k chovu ryb. Jeho odbahnění, které po více než dvou letech skončilo v létě 2014, stálo 466 milionů. Ze dna postupně zmizelo přes 260 tisíc kubíků bahna. Rozsáhlou revitalizaci navíc zkomplikovalo dvojí protržení hráze.