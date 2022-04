Táborská radnice se obává, že zateplení polystyrenem zničí vzhled nádraží

Rekonstrukce dvou budov na vlakovém nádraží v Táboře má být jednou z největších letošních investic Správy železnic v Jihočeském kraji. Potrvá dva roky a proměna čeká interiér i plášť. A v tom vidí vedení města problém.

„My plány na opravu sledujeme, protože se nám na to váže případná rekonstrukce přilehlého Husova parku. V posledních měsících jsme se ale dozvěděli o variantě, že chtějí historickou fasádu zateplit polystyrenem. To by ale mohlo zničit vzhled budovy,“ popisuje starosta města Štěpán Pavlík.

Investor na úpravy za více než sto milionů korun dostane podle starosty významnou dotaci jen v případě, že bude splňovat určitý energetický standard. Proto musí budovu zateplit. „Architekti nás ujišťovali, že to nebudou takové ty klasické naplocho nalepené desky. Z toho by pak asi byla celonárodní ostuda,“ vysvětluje Pavlík.

Počítá se s použitím šetrnější metody tak, aby byl zásah co nejméně poznat. „Ano, plánujeme podat žádost na spolufinancování z operačních programů Evropské unie, které podporují snížení energetické náročnosti budov. To je ale podmíněné i platnou legislativou,“ upřesňuje mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na celé fasádě je podle vedení města nejcennější její bosáž, což je plastické vyznačení kvádrového zdiva, a římsy. Na radnici si tak nedovedou představit, že by tento vzhled budova ztratila.

„I podle starých fotografií z doby slavné zastávky prezidenta Masaryka na cestě z exilu si dokážeme vybavit, jak nádraží vypadalo. A oni nám teď tvrdí, že by to oblepili polystyrenem, ale přitom nezměnili vzhled,“ nevěří starosta.

Zateplení zevnitř není možné

Souhlasné stanovisko k rekonstrukci vydal i Národní památkový ústav (NPÚ), protože budova není památkou ani neleží v památkové rezervaci. „V principu tvrdí, že když to nebude poznat a udělají to úplně stejně jako teď, tak s tím nemají problém,“ doplňuje Pavlík.

David Javorský, vedoucí oddělení garantů území NPÚ, upozorňuje, že reálné zopakování architektonických detailů pomocí šablon ze zateplovacího materiálu závisí kromě kvalitní projektové dokumentace také na zručnosti dodavatelské společnosti a zejména zájmu investora.

„Z praxe známe případy, kdy obdobná řešení dopadla z estetického hlediska uspokojivě. Například DDM v Českém Krumlově, ZŠ v Nových Hradech, venkovská usedlost v Zálší a podobně,“ vypočítává Javorský.

Starosta oponuje, že městem oslovení architekti, kteří znají technologie tohoto zateplení, tvrdí, že to nejde vytvořit tak, aby zásah nebyl poznat. Proto zastupitelé navrhují investorovi, aby zateplil budovu zevnitř.

„Myslíme si, že existují i jiné varianty, jak docílit standardu úspory. Rada města tedy hledala, jak může vyjádřit svůj nesouhlas, protože chceme hledat jiné možnosti,“ přiznává Pavlík.

„Samozřejmě chceme dodržet původní vzhled s důrazem na maximálně věrné a detailní zpracování původních fasád,“ zdůrazňuje Friebová. Zároveň dodala, že zateplení vnitřku není reálné. V některých prostorách by se totiž výrazně snížily podlahové plochy, které jsou na řadě míst už tak minimální.

Změna způsobu zateplení by navíc znamenala výrazné oddálení zahájení oprav, protože by se musela kompletně přepracovat celá projektová dokumentace.

Zateplením vrstvou polystyrenu silnou několik centimetrů se fasáda rozšíří a bude zasahovat na pozemek patřící městu. Správa železnic tak bude potřebovat od radnice souhlas k pronájmu či odkupu této části směřující k nynějšímu parkovišti.

I když jde přibližně jen o čtyři metry čtvereční, nechce vedení města tuto změnu podpořit. Navíc se rozhodlo usilovat o zapsání budov mezi kulturní památky, aby mělo šanci ovlivnit rekonstrukci. Zda je to reálné, nedokázal David Javorský z NPÚ odhadnout.

„Pokud by k tomu došlo, postoj NPÚ coby garanta odborné složky státní památkové péče k jakýmkoli stavebním úpravám by se pravděpodobně výrazně lišil od současného vyjádření,“ dodává Javorský. Aby se objekt mohl stát nemovitou kulturní památkou, musí splnit určitá pravidla. Mezi ně patří například i souhlas vlastníka.