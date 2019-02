V Táboře chystají opravu vlakového nádraží, v návrzích jsou i kanceláře

„V současné chvíli však ještě není projektová dokumentace hotová, zabývá se jí správa pozemních staveb SŽDC,“ sdělil přednosta táborské železniční stanice Milan Vodák, který měl možnost nahlédnout do rozpracovaných dokumentů.

Jedna ze zamýšlených variant počítá s přistavěním patra na vestibulu budovy. Vzhledem k tomu, že velký drážní dům byl postaven v roce 1871, tedy za časů Rakouska-Uherska, počítal tehdy s větším počtem zaměstnanců, jež v dnešní době nahrazují automatizované systémy.

V současnosti je řada místností v celém objektu nepoužívaná a nabízí se několik možností, jak s nimi naložit.

„Co jsem viděl návrhy, přemýšlí se mimo jiné nad tím, že by se zde mohly vybudovat kancelářské prostory, které by pak železničáři mohli nabídnout úřadům a státní správě. Místo by zde mohli mít třeba policisté, hygienická stanice nebo úřad práce,“ komentuje záměr SŽDC Vodák s tím, že po plánované rekonstrukci vzniknou v budově ještě další volné místnosti.

Prostor před nádražím má být přehlednější

Změn by se měla dočkat i ne příliš atraktivní plocha před nádražím, která v současnosti funguje jako parkoviště.

„Místa pro automobily tam sice zůstanou, ale nové by měly být některé chodníky a celkově se budeme snažit celý prostor více zpřehlednit,“ vysvětlil vedoucí odboru investic a strukturálních fondů městského úřadu Karel Hotový.

Dodal, že by veškeré úpravy měly vyjít do 400 tisíc korun. Město by také chtělo zvelebit celé prostranství mezi nádražím a Husovým parkem. Problémem jsou však dosud nevyřešené odkupy pozemků od Českých drah a České pošty.

„Jedná se pouze o malou část, ale kvůli tomu, že se v případě drah i pošty jedná o velké instituce a věc musí projít složitým procesem, nevyřešilo se zatím vůbec nic,“ podotýká Hotový. Pravděpodobně kvůli stejnému důvodu nakonec od záměru ustoupilo i předešlé vedení města v čele s tehdejším starostou Jiřím Fišerem.

O nutnosti revitalizovat dvojici parkovišť mezi drážním domem, nástupištěm elektrifikované tratě do Bechyně a Husovým parkem nepochybuje ani současný táborský starosta Štěpán Pavlík.

„Chceme, aby lidé odcházející z táborského nádraží měli první dojem pozitivní. V tuto chvíli to před budovou vypadá dost bídně. Začátek Husova parku by se měl stát reprezentativní bránou města,“ řekl Pavlík s tím, že do obnovy by se město pustilo až poté, co bude znát konečný záměr SŽDC ohledně rekonstrukce.

Ještě dříve by měly být opravené nádražní budovy v Milevsku, Jindřichově Hradci nebo Veselí nad Lužnicí. V Českých Budějovicích, stejně jako v Písku nebo právě v Táboře, se začne nejdříve za rok. S rozsáhlými opravami na jihu Čech začala SŽDC po roce 2016, kdy převzala desítky drážních objektů do své správy. V kraji plánuje do roku 2022 opravit za téměř půl miliardy korun 38 nádražních objektů.