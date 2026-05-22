Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

Autor:
  12:46
Centrum, okolí nádraží i sídliště v Táboře trápí velké množství aut návštěvníků nebo lidí, kteří přijíždějí za prací. Místní tak často nemají, kde v blízkosti svých domovů zaparkovat. Radnice chce situaci řešit a nechala si vypracovat plán na zavádění modrých zón napříč městem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Modré zóny mají zaplnit Tábor. Město tím chce dát parkování pravidla a řešit nedostatek stání pro místní obyvatele. Nový systém ovlivní většinu území s výjimkou příměstských částí Horky a Větrovy. Vzniknout mají oblasti ve třech režimech.

„Už nyní máme něco jako modré zóny na Starém a Novém městě. Ty ponecháme a byly by to zóny A,“ popsal místostarosta Martin Mareda. V tomto typu zón by se regulovalo parkování přes den. Cílem je, aby si lidé vyřídili potřebné věci a zhruba do třiceti minut odjeli.

Podobně mají fungovat i zóny B, s nimiž počítají třeba v blízkosti nádraží nebo na Blanickém předměstí. Rozdílem by mohla být nižší cena. Poslední typ C se má dotknout hlavně sídlišť. Tam by se parkování omezovalo naopak v noci, přes den bývají obyvatelé v práci.

Tábor chce zdvojnásobit parkoviště u stadionu, zájem fanoušků o hokej je velký

„Nejde o to lidem komplikovat život. Naopak chceme, aby ti, kteří v daných lokalitách bydlí, měli větší šanci zaparkovat poblíž svého domova. Dnes je problém hlavně na některých sídlištích a v blízkém okolí centra města, kde dlouhodobě parkují auta návštěvníků, nerezidentů nebo lidí, kteří do Tábora dojíždějí za prací,“ vysvětlil Mareda.

Rozdělení vychází z návrhu, který si město nechalo zpracovat brněnským Centrem dopravního výzkumu (CDV). Jeho skenovací auto jezdilo podle Maredy do všech ulic v Táboře a monitorovalo parkovací místa. Potom odborníci navrhli řešení každé ulice.

Zavedení modrých zón vítá Pavel Kumšta, který ve městě žije. „Netýká se mě to osobně, ale od ostatních vnímám, že parkování je dlouhodobě problém, zvlášť v historickém centru města,“ uvedl.

U nádraží bude P+R

Problémy prý zmiňují i obyvatelé Sídliště nad Lužnicí, kde počet míst nestačí. Další z obyvatel souhlasil s tím, že centrum je pravděpodobně nejhorší místo. „Je tu parkovací dům, který je velmi úzký a lidé v něm neradi parkují. A je i kapacitně docela malý,“ upřesnil.

Starosta Štěpán Pavlík souhlasil s tím, že na Sídlišti nad Lužnicí kapacita nestačí. Projektovalo se prý v 80. letech, kdy se počítalo s osmkrát nižším počtem aut. Za další problematické místo vnímá okolí nádraží, kde parkují i lidé, kteří pokračují vlakem či autobusem za prací.

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

„Odstaví tam auto na celý den nebo i více dní. Devadesát procent lidí tam ale nechá auto a jde za službami, nákupy nebo do práce na Novém městě. Takže tam budeme mít návštěvnická parkování a nově i P+R,“ nastínil. Kapacity kolem nádraží má brzy rozšířit i povrchové parkoviště na pozemku bývalé myčky, jejž získali před půl rokem. Mají tam i další plochy.

Zavádění zón bude postupné. Pokud se je v některé z lokalit rozhodnou vytvořit, chtějí důvody a význam této změny komunikovat s občany. „Nedělali bychom to, pokud bychom nevěřili tomu, že to pomůže parkovací situaci v celém městě,“ řekl Pavlík.

Návrh CDV počítá i s tím, že každý rezident, i když nemá auto, má získat 200 volných parkovacích hodin ročně. Ty by podle Maredy mohli využít například pro návštěvy či řemeslníky. Fungovalo by to tak, že rezident zadá registrační značku a dobu parkování do systému.

Zavedení asi až po volbách

Potřebu řešit parkování ve městě vnímá i opoziční zastupitel Miroslav Ryba. S návrhem se však teprve seznamuje, jeho logiku ovšem chápe. Osobně by preferoval dodatečné kapacity a důslednou kontrolu jejich využívání.

„Je to o tom, něco vyzkoušet a pak si to vyhodnotit. Kategoricky to ale neodmítám,“ sdělil. Dodal, že by ho zajímalo zavádění zón na sídlištích. Problém by totiž měl s tím, pokud by město chtělo další peníze za kartu od lidí, kteří tam bydlí. Nechtěl ale mluvit za celý svůj klub.

Nové zázemí pro 235 aut. Tábor otevřel na sídlišti parkovací dům Sojčák

Celý proces je však na úplném začátku a rada města minulé pondělí vzala na vědomí materiál od CDV. Do konce května se jím budou zabývat jednotlivé dotčené odbory. Zhodnotí například to, kolik času a peněz budou potřebovat.

„Nemáme rozhodnutou ani cenu, ani kdy se to bude aplikovat do praxe,“ dodal Pavlík s tím, že je to projekt na několik let. Je ovšem možné, že už před prázdninami veřejnosti představí souslednost kroků, jak budou zóny zavádět. První beseda k tématu je v plánu ve středu 17. června od 17 hodin v kině Svět Tábor.

Mareda se však domnívá, že zavedení nastane až po podzimních volbách. „Až zjistíme, kolik to všechno bude stát, tak to musíme dát do rozpočtu na příští rok. Jen dopravně inženýrské opatření může jít k milionu korun,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?

kvíz rybníky

K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video

ilustrační snímek

Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však...

Promluvil trenér, který vyhrožoval 17leté rozhodčí. Popsal, co následovalo

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

„Působil klidně, víckrát chtěl zavěsit.“ Policista o hovoru s mužem, který šel vraždit

Premium
Policista Jiří Plouhar denně řeší desítky telefonátů (13. května 2026).

Třináct minut držel jihočeský policista Jiří Plouhar na telefonu volajícího, který na lince 158 oznámil, že jde zabít svého strýce. Operační důstojník odhodlaného muže při hovoru uklidňoval a...

Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Centrum, okolí nádraží i sídliště v Táboře trápí velké množství aut návštěvníků nebo lidí, kteří přijíždějí za prací. Místní tak často nemají, kde v blízkosti svých domovů zaparkovat. Radnice chce...

22. května 2026  12:46

Mladší muž se strništěm. Podvedená popsala kurýra, kterému dala stovky tisíc korun

Identikit muže, jemuž podvedená žena předala téměř 400 tisíc korun.

Jihočeští kriminalisté pracují na řadě kybernetických podvodů, ale tentokrát mají i podobiznu muže, jemuž poškozená předala bezmála 400 tisíc korun v hotovosti. Další své peníze poslala na účty...

22. května 2026  10:04

Projíždějí těsně před lokomotivami. Majitel úzkokolejky se zlobí na neukázněné řidiče

Premium
Albertu Fikáčkovi se podařilo obnovit pravidelný provoz na úzkokolejce. Vlaky...

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček se v rozhovoru ohlíží za více než měsícem víkendového provozu a zamýšlí se nad tím, co přinesou od posledního květnového týdne každodenní jízdy....

21. května 2026

Opilý muž s nožem obtěžoval v kempu trojici žen. Odzbrojily ho a zahnaly do lesa

Policejní pes Urko dopadl podezřelého muže. (21. května 2026)

Opilý muž v kempu na Lipensku vytáhl na tři ženy nůž a vyhrožoval jim zabitím i podpálením karavanu. Ženy ho ale odzbrojily a útočník utekl do lesa, kde ho vypátral policejní pes.

21. května 2026  13:44

Promluvil trenér, který vyhrožoval 17leté rozhodčí. Popsal, co následovalo

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

21. května 2026

V budějovické Setkávárně vás obslouží handicapovaní. Nabídnou kávu i zmrzlinu

Začala přestavba nevzhledného zákoutí na českobudějovickém sídlišti Vltava....

Část náměstíčka na českobudějovickém sídlišti Vltava obsadili stavaři. Pustili se do úprav objektu, který ještě nedávno tvořily jen prázdné přístřešky bez využití. Budují zde Setkávárnu, kde budou...

21. května 2026  9:22

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

20. května 2026  14:56,  aktualizováno  15:01

To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody

Mladá rysice Jane v areálu zvířecího výběhu Neuschönau. Brzy ji ochránci...

Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...

20. května 2026  14:35

Sprosté urážky a výhrůžky. Trenér seřval sedmnáctiletou rozhodčí v lize fotbalových žáků

Premium
ilustrační snímek

Urážky a vyhrožování neváhal použít asistent píseckého trenéra Filip Šťastný při utkání druhé ligy mladších žáků proti Motorletu Praha. Nadával teprve sedmnáctileté hlavní rozhodčí, která ho následně...

20. května 2026  13:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17,  aktualizováno  20. 5. 11:24

Rallye Český Krumlov nabídne i noční výstaviště, čeká se duel Kopecký - Mareš

Dominik Stříteský během Rallye Český Krumlov

Polojasno, teploty přes 20 stupňů Celsia a minimální šance na déšť. Na konec května je to v České republice idylka. Pro Rallye Český Krumlov zároveň něco vzácného. Tradiční podnik domácího...

20. května 2026  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.