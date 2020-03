3D model Tábora tvoří 1,5 miliardy bodů, odhalí i podobu ve 13. století

Snímky z vesmíru, z letadla, dronu, ale i ze země z fotoaparátu a pak spousta další moderní technologie stojí za vznikem velmi přesného 3D modelu Tábora. Každý zájemce se na něj může podívat na webových stránkách města. Uvidí obraz historického centra ze všech stran.

Za jeho vznikem stojí spolek Naše historie, který ho přitom vytvořil tak trochu jako „odpad“. Potřeboval nasbírat obrovské množství dat, aby mohly pomocí skenování vzniknout i podoby Tábora před stovkami let.

„A nejlepší postup byl vytvořit na začátku aktuální podobu a pak se postupně vracet do minulosti a jednotlivé budovy a další objekty odebírat. Dokonce umíme odstranit všechno, čímž vznikne holá plocha, která třeba ještě více poodhaluje, proč se naši předci rozhodli založit Tábor právě na tomto místě a proč byl tak nedobytný,“ upozornil geofyzik Jiří Šindelář z Naší historie.

Nový 3D model aktuální podoby jádra Tábora je teprve začátek. Zájemci se díky projektu postupně seznámí například s tím, jak vypadalo město ve středověku i v počátku novověku. Zároveň uvidí ve virtuální podobě současné táborské památky.

„Pro novou expozici, kterou bychom chtěli ve spolupráci s Husitským muzeem otevřít v Bechyňské bráně hradu Kotnov, připravujeme modely města. Veřejnost pak uvidí, jak vypadalo ve 13. století v době Přemyslovců, dále v 15. století a pak v období třicetileté války,“ upozornil Šindelář.

Na sestavování modelů se podílel tým přibližně dvou desítek odborníků, byl mezi nimi historik, geolog, geodet, matematik či fotograf. Sbírali i data pořízená vesmírnými družicemi, dále snímky z letadel a pořizovali další i pomocí dronů. Fotografie na zemi dělal fotograf a popularizátor vědy Martin Frouz.

„K dispozici jsme měli laserové 3D skenery či minisondu, kterou jsme prováděli průzkum pod povrchem, a řadu dalších moderních zařízení,“ zdůraznil Šindelář.

Celý model se nakonec skládá z úctyhodných 1,5 miliardy naskenovaných bodů. „To by samozřejmě žádný běžný software nedokázal zpracovat. Takže to, co může nyní vidět veřejnost, je ze zhruba 10 milionů bodů,“ doplnil geofyzik.

Zástupcům spolku poslouží skeny k tomu, aby tímto způsobem postupně podrobně představili třeba Starou radnici, kotnovskou věž a další známé objekty. Lidé mohou různé 3D záběry měst na internetu najít, ten táborský je však extrémně přesný, originál nemá větší odchylku než pět centimetrů od reality.

Vznikne elektronická kniha

Radnice od spolku získala model města zdarma. A na webu ve složce Skenování historie Tábora budou postupně přibývat i další zajímavosti. „Především to bude něco jako elektronická kniha o zajímavých příbězích Tábora, které spolek vypráví i díky svému rozsáhlému bádání,“ zmínil starosta města Štěpán Pavlík.

Jiří Šindelář už má nyní připravené příběhy o zlatu a těžbě stříbra v Táboře. Zlato se před časem podařilo objevit v Lužnici, nakonec tam při průzkumu nalezli dokonce i jeden centimetrový nuget. „Teď nedokážu upřesnit, jestli bude pět nebo deset příběhů do roka. To bude záležet i na mém soukromém životě a času,“ vysvětlil Šindelář.

Tábor projekt představil u příležitosti 600. výročí založení města, které si letos připomíná. „Je úžasné, že si lidé doma třeba jen prostřednictvím mobilního telefonu mohou prohlédnout přesnou podobu centra Tábora,“ uvedl Pavlík.

Navíc budou moci model využívat i někteří úředníci radnice. „Určitě se bude hodit odboru rozvoje, získají tím vhodný doplněk k jejich práci. Výhodou je, že je model tak přesný,“ dodal Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy staveb městského úřadu.