V Táboře se zaměří na bezpečnost a dopravu, starostou zůstane Pavlík

Funkci první místostarostky bude zastávat Lenka Horejsková (Společně pro Tábor), druhým místostarostou bude Martin Mareda (Piráti) a třetím Radoslav Kacerovský (Tábor 2020). Neuvolnění členové rady za Tábor 2020 budou František Korbel a Ivana Mizerová. Za Společně pro Tábor pak Jiří Horecký a Martina Smětáková. Piráti si zvolili Václava Klecandu.

V opozici zůstane hnutí Šance pro Tábor a ANO, které skončilo v komunálních volbách na druhé příčce. „Naše členská základna se díky průzkumu proti této spolupráci postavila. Důvodem je osobnost předsedy ANO Andreje Babiše a jeho současný soudní proces,“ objasnil starosta města Štěpán Pavlík.

Už před volbami zároveň odmítl partnerství s hnutím Šance pro Tábor. Trojkoalice tedy byla jedinou logickou možností.

Před čtyřmi lety koalici vytvořily Tábor 2020, Česká pirátská strana, Jinak! a ČSSD se 14 zastupiteli. Loni v březnu ji ale opustilo hnutí Jinak!. Město tak doposud vedla menšinová aliance, která držela 11 mandátů. Do letošních komunálních voleb šla ČSSD společně s KSČM a SPD jako Šance pro Tábor.

Nově dohodnuté koalici předcházelo několikahodinové vyjednávání. „Bylo podrobné, seděli jsme nad programy a hledali naše vzájemné průniky a upřesňovali si priority. Pro nás je to koalice, která nám dává největší smysl a máme v programech velké shody. Věříme, že to Táboru pomůže k rozvoji,“ vyhodnotil Pavlík.

Na jaře chtějí začít stavět parkovací dům

Priority na další čtyři roky budoucí vedení města rozdělilo do třinácti hlavních odvětví. V nich myslí nejen na rozvoj města, finance a dopravu, ale také například na životní prostředí a bezpečnost ve městě.

„Kdybych měl zmínit nejdůležitější body, tak je to například energetika. Ta bude hodně souviset se zpracováním odpadu. Důležité je odpad správně třídit a částečně energeticky zpracovávat,“ řekl Pavlík.

Mezi hlavní akce, které pomohou v rozvoji města, bude patřit pokračování příprav stavby nové čtvrti Dvorce. „Chtěli bychom také upravit prostor Husova parku a přilehlých nádraží. A to nejen s ohledem na lepší parkování, ale také zpřehlednění dopravy. V plánu máme také umístění významné veřejné budovy do této oblasti. Může to být knihovna,“ naznačil Pavlík.

Už na jaře by se měl začít stavět dlouho připravovaný parkovací dům na sídlišti Nad Lužnicí. K němu by se měl přidat i další.

„Chceme pokročit s prověřováním místa pro další parkovací dům na starém městě v místě bývalé synagogy. Začne se také s první etapou parkování na Náchodském sídlišti. V dopravě podporujeme i velké stavby, které připravuje kraj. Tím je například jižní obchvat města Tesco - Slapy s přemostěním Lužnice,“ doplnil starosta.

Nové vedení má také v plánu dokončit opravy Křižíkovy elektrárny u Lužnice, ze které se stane kulturní centrum.

„Už jsme schválili zadání studie a projektu pro stavební povolení vítězné firmě za necelé dva miliony. Nebude tam chybět pocta Františku Křižíkovi, dráze ani elektřině. Součástí bude i drobný gastroprovoz,“ představil novou podobu Pavlík. Důležité pro něj je i dokončení projektové přípravy pro výstavby druhé ledové plochy a rozšíření aktivit pro seniory.