Tábor zná podobu nové čtvrti pro dva tisíce lidí, nabídne hodně zeleně

Dostatek zeleně, spojení s přírodou a místo pro relaxaci v co možná nejpřirozenějším prostředí velkého parku s jezírkem, k tomu moderní městské vybavení, služby a samozřejmě bytové domy.

Přesně tak má vypadat nová čtvrť Dvorce, která do 15 let vyroste na místě bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře. Nový domov tam naleznou až dva tisíce obyvatel. Radnice tím chce mimo jiné otočit současný trend odlivu lidí z měst na venkov.

Táborští radní o vypsání projektu rozhodli už loni na podzim, kdy také vyhlásili architektonický soutěžní workshop. Ten měl za úkol najít nejlepší architektonické řešení a navrhnout konkrétní podobu projektu pro výstavbu. Po pěti měsících znají vítěze. Tím se stalo pražské studio Norma architekti.

„Vložili jsme do návrhu tři měsíce intenzivní práce a snažili jsme se postihnout všechny prvky, které musí moderní městský prostor vlastnit,“ komentuje architektka studia Jana Moravcová. Na finální podobě návrhu se podle ní podílel celý tým návrhářů, od krajinářů po sociální geografy.

Při zpracování podoby nové čtvrti se prý inspirovali v cizině. „Hodně se snažíme jezdit po Evropě a sledovat různé trendy, inspirativním městem je například Vídeň,“ vysvětluje architektka.

Zeleň tvoří 50 procent plochy

Ústředním motivem vítězného návrhu je propojení vztahů lidí a přírody v prostředí města. „Jedním z cílů bylo postihnout právě vztah mezi člověkem a přírodou a ideálně tyto dva světy spojit,“ popisuje Moravcová.

Příroda zde dostane opravdu hodně místa, protože zeleň tvoří 50 procent z celkové plochy.



„Je dobře, že návrh vychází z přirozených vztahů v území. Kombinuje přírodu a vodu s odvážnými urbanistickými prvky,“ oceňuje místostarosta Tábora Václav Klecanda.

Návrh počítá se zástavbou ve čtyřech oblastech. Ty budou tvořit čtyřpodlažní viladomy s výhledem do parku, dále takzvané „townhouse“, v nichž si majitelé užijí bydlení v soukromí s vlastními zahradami.

Pětipodlažní klasické bytové domy pojmou většinu nových obyvatel. Vše pak doplní městský nájemní pavlačový dům, který celý areál uzavře přímo před zimním stadionem.

Součástí celé nové čtvrti bude například i spolkový dům, škola, knihovna nebo třeba skleník, kde si lidé budou moci vypěstovat svou vlastní zeleninu.



Hlavním místem je kultivovaný městský park s jezírkem. Ten budoucím obyvatelům poslouží jako relaxační zóna a jako místo pro setkávání a trávení volného času.

Vybírali z 23 návrhů

„Usilovali jsme o to, abychom nakonec vybrali nějaké zajímavé a netradiční řešení, které by zohlednilo přírodní motivy i moderní tvář města, kde se budou lidé cítit dobře a zároveň se naplní všechny jejich potřeby,“ vyjmenovává starosta Tábora Štěpán Pavlík kritéria, ke kterým radní při výběru nejlepších návrhů přihlíželi. „Zkrátka vše, co splňuje požadavky moderního bydlení ve městě 21. století,“ doplňuje.

Samotného workshopu se na začátku zúčastnilo celkem třiadvacet týmů, do finálních kol se však dostalo jen pět z nich. S těmi následně pokračovala tři jednání o jejich vizích, v nichž se diskutovalo o konkrétních architektonických řešeních. Z pětice nakonec radní ještě vybrali tři nejlepší, které si za své návrhy odnesly i finanční odměny.

„Přístupy všech týmů byly velice rozmanité a každý z nich se snažil naplnit všechny požadavky města. Nakonec jsme však museli vybrat tři návrhy, které odpovídaly zadání opravdu ve všech ohledech,“ uvádí k soutěži Iveta Čierna, jedna z organizátorů workshopu.

Podle soutěžních podmínek teď naváže radnice s vítězem jednání. „Pokud bychom se ale nakonec nedohodli, oslovíme další dva týmy, a to podle pořadí, ve kterém se umístily,“ upřesňuje Čierna způsob, jakým bude město dál postupovat a dodává, že cena celé zakázky na zpracování finálního projektu by měla být 570 tisíc korun.

S výstavbou celé čtvrti by se mohlo začít zhruba do čtyř let a předpokládaná částka se pohybuje okolo tří miliard korun. „Naším úkolem je teď najít dostatek investorů, kteří by pokryli hlavní část těchto nákladů. Město nějakou částkou také přispěje, ale hlavní část investic musí být od developerů,“ zdůrazňuje starosta Pavlík.