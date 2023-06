Bývalá kasárna v Táboře se do patnácti let promění v moderní čtvrť s parkem

Odpočinkové zóny v obklopení zeleného parku, zázemí pro komunitní spolky, služby a především bydlení až pro 1 700 lidí. To nabídne nová táborská čtvrť Dvorce, která má do 15 let vyrůst na území bývalých kasáren Jana Žižky na Pražském předměstí. Armádní budovy už jsou stržené, práce na nových domech začnou za dva roky.

Táborští radní se projektem nové čtvrti zabývají už tři roky. Chtějí totiž zmírnit úbytek obyvatel a nalákat lidi k životu ve městě.

„Jedná se o významné parcely v centru města, které chceme smysluplně využít, napojit je na okolí. Je odtud všude blízko – do obchodů, na náměstí, do přírody, na sportoviště, k nemocnici,“ vypočítal táborský starosta Štěpán Pavlík s tím, že vstup do nové čtvrti povede náměstím na křižovatce ulic Kyjevská a Kapitána Jaroše.

Minulý týden vedení města uspořádalo panelovou debatu, kde se k plánování Dvorců mohli vyjádřit i táborští obyvatelé. Přišlo jich zhruba šedesát.

Za vítěznou vizualizací moderní městské části stojí pražské studio Norma. Architekti navrhují zastavět území čtyřpodlažními viladomy a koncentrovanými městskými domy s vlastními předzahrádkami, na kterých si budoucí majitelé užijí posezení v soukromí.

Na jihu území směrem k centru města přibudou vyšší bytovky a jako předěl mezi současným parkem a zimním stadionem poslouží deskový dům s byty v nájemním režimu. „Řada zájemců o bydlení nebude mít dostatek peněz na nákup nemovitosti,“ uvažuje hlavní architektka studia Norma Jana Moravcová.

Lidé na debatě měli výhrady právě k městskému pavlačovému bytovému Domu u parku, který má vyrůst poblíž osmipatrové budovy v Buzulucké ulici. „Dům nezhorší světelné podmínky pro okolní obyvatele ani se nestane bariérou. Bude totiž průchozí a vznikne v dostatečné vzdálenosti od stávající zástavby,“ vysvětlila Moravcová a zdůraznila, že podobu domu město spolu s odborníky ještě prověří.

Zástavbu propojí s přírodou rozsáhlý park s jezírkem a doplnění zeleně, která tvoří 50 procent z celkové plochy. „Chceme využít zatrubněný potok, který aktuálně není vidět, a vyvést ho na povrch. Začlení se tak do struktury parku a využije pro chytré hospodaření s dešťovou vodou,“ doplnila architektka Pavlína Malíková.

Hledají koordinátora postupu

Oblast bývalých Žižkových kasáren má svůj historický příběh. Na prostranství s dosavadním vojenským využitím se nachází památník popraveným v období heydrichiády. Ten se díky rozšíření parku stane součástí nové čtvrti a každodenního života jejích obyvatel.

Areál v budoucnu nabídne kromě bytů i knihovnu, prostory pro kavárny a další podniky, mateřskou školu či komunitní dům s prostory pro spolky. Důležitým faktorem je parkování. Architektonický návrh počítá s výstavbou přibližně 770 míst pro potřeby nových obyvatel, provozovatelů místních podniků i návštěvníků Dvorců.

Stavební práce na jedenáctihektarové ploše odstartují za dva roky. Kolik bude dlouholetá výstavba čtvrti stát, ale není dosud jasné. „Při dnešních cenách se to těžko odhaduje. Kdyby byla čtvrť hotová dnes, pohybovali bychom se v rozpětí tří až pěti miliard korun,“ nastínil starosta.

27. května 2019

Město má k dispozici několik ekonomických modelů, které navrhují pět variant financování celého projektu. „Ten, který odborníci doporučují, kombinuje spolupráci soukromého investora, města či družstva. Počítá se také s úvěrem od banky,“ uvedla vedoucí kanceláře městského architekta Kateřina Čechová. Rozdělení finančních nákladů mezi spolupracující strany by mělo vyplynout z budoucích obchodních jednání.

Město v tuto chvíli hledá koordinátora dalšího postupu ve Dvorcích. „Ten bude celý podzim jednat s potenciálními partnery a předloží zastupitelům doporučovaný model, z kterého bude patrné rozdělení financování projektu,“ dodal Pavlík.