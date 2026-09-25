Pro bylo 14 z celkových 27 zastupitelů, nejtěsnější možná většina. Část opozice hlasovala proti, další se zdrželi. Takový výsledek očekával i Václav Ebert (Šance pro Tábor).
„To je jednoznačný střet toho, co vy vidíte jako prioritu, my vás vyzýváme, abyste tak nečinili, abyste počkali na první zastupitelstvo,“ pronesl s odkazem na blížící se volby.
Podobně hovořil i jeho stranický kolega Antonín Snášel. Zmínil též, že není zpracovaná právní analýza možných rizik. Podle jeho uskupení by navíc mohlo dojít i k občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti jednotlivých zastupitelů.
„Pokud nové vedení města vyhodnotí projekt jako smysluplný, může ho schválit i poté, tedy jen o pár týdnů později. Většina nynější opozice má jiné představy o účelu schvalování jednotlivých projektových dokumentací a může se stát, že v případě úspěchu opozičních stran ve volebním klání mohou být tyto narychlo schvalované investice zmařené,“ vysvětlil. Odkázal přitom i na plány města s bývalou 8. základní školou, kde chce končící radnice mezigenerační centrum.
Starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) však oponoval, že se nejedná o momentální a na poslední chvíli řešený nápad. Domníval se, že téma město řeší už přes tři roky a nyní končí celý tento proces. Podle něj zmařená investice nehrozí, Tábor naopak získá částku za pozemek do svého rozpočtu.
Další miliony by pak stála první ulice se všemi potřebnými sítěmi, parkováním i chodníky, již má investor dokončit. „Vyroste tam moderní dům, který může sloužit i obyvatelům Tábora postiženým neurodegenerativními chorobami,“ konstatoval. Pozemek leží na severu lokality, směrem na jih na něj má navázat výstavba městských a soukromých bytů.
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Bude nový soukromý domov v krajské síti? Náměstkyně hejtmana má výhrady
Volbě vítězné firmy předcházelo opakování výběrového řízení. Právě SeniorGarden Beta totiž podala nabídku 11 minut po termínu, a navíc jinou formou, konkrétně do datové schránky. Zástupce společnosti Zdeněk Fiala na jednání uvedl, že s městem spolupracovali přibližně tři roky a v době podání nabídek jim selhala technika.
Doplnil, že nabídli dvojnásobnou cenu, než jaká je v místě obvyklá. „Vedlejší technické náklady budou někde mezi 15 a 18 miliony. To znamená, že my jsme téměř na 40 milionech za pozemek, který má 3 tisíce metrů čtverečních,“ vypočítal s tím, že s ním dostávají i řadu omezení. Opoziční zastupitelé ale kritizovali i smluvní ustanovení, například zastropování pokut na 15 % kupní částky.
Fiala na různé výhrady reagoval, že smlouva je velmi striktní ve svých parametrech, což může být dané nesouladem politických stran, a vedení města tak chtělo být zajištěné.
Nejistota u zařazení do krajské sítě
„Chtěl bych deklarovat, že ať vyhraje kdokoli, tak jsme ochotní se na tu smlouvu podívat, pokud tam bude něco relevantního, jsme schopní se o tom bavit, protože ta spolupráce je na 30 let a nikdo si nemůže myslet, že nějaký ‚zlý‘ developer postaví nemovitost a už se s městem nebude bavit,“ ujistil.
Starosta k opakovanému výběrovému řízení řekl, že mohli nabídku též odmítnout či dodatečně přijmout. „Opakování je nejvíce ve shodě s výkladem zákona o obcích, kdy se snažíme s péčí řádného hospodáře posoudit i tu nabídku, která může být pro město mimořádně výhodná,“ sdělil.
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Fiala též připomněl, že není jisté zařazení jejich domova do krajské sítě. Na to upozorňuje i opozice. Radnice by však byla ráda, kdyby se to podařilo. Náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko) tomu však před časem nakloněná příliš nebyla. Starosta ovšem podotkl, že o tom rozhoduje krajské zastupitelstvo až v době kolaudace.
Hejtmanství totiž nemá jistotu, že soukromí poskytovatelé nebudou od rodin pobírat vedlejší platby. „U některých soukromých zařízení se doplácení rodinou pohybuje třeba od šesti až do dvaceti tisíc korun,“ popsala Kozlová. Proto nechtějí, aby měli nárok na dotace z ministerstva práce a sociálních věcí či kraje.