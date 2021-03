Jihočeská města dál řeší, co odláká havrany. V Táboře neuspěli s káňaty

Křičí a křičí. Přemnožení havrani dál trápí obyvatele Pražského sídliště v Táboře. Bezradnost lidí i místní radnice se dostala až tak daleko, že si před rokem pozvali na pomoc sokolnici s trojicí káňat Harrisových. Ta měla hlasité opeřence vyhnat, ale po necelém měsíci se veškeré snahy míjely účinkem.

„Žádná velká změna nenastala. Trochu jsme to i čekali, ale chtěli jsme vyzkoušet všechny možnosti. Nebylo to nic nákladného a ze začátku se zdálo, že by to mohlo fungovat. Museli jsme však s plašením přestat, protože havrani si brzy na přítomnost káňat zvykli,“ vysvětluje Jiří Rozum z táborského odboru životního prostředí.

Původně měli dravci hlídat sídliště dva týdny, ale vedení města se rozhodlo dát káňatům více času. „Jenže jsme viděli, že to dál nemá smysl. Ze začátku se havrani skutečně stáhli, ale postupně se první průzkumníci osmělili a zjistili, že jim větší nebezpečí nehrozí. Nechtěli jsme, aby nakonec začali napadat i samotná káňata,“ říká Rozum s tím, že v úvahu nepřipadal ani lov hlučných ptáků. „Tento druh káňat běžně ptáky neloví a nedají se k tomu ani moc vycvičit,“ dodává.

Delší snahy o vyhánění havranů z Pražského sídliště navíc znamenají obavy, že by se jejich kolonie pouze přesunula do jiné městské části. Rozptýlení většího společenstva by nakonec mohlo přinést více škody než užitku. Navíc by se po čase pravděpodobně obnovilo i v místech, odkud se ho podařilo vytlačit. Opeřenců tak ve městě dál přibývá.

„Ročně se nám jejich počet za poslední čtyři léta zvýšil v průměru o 10 až 15 procent. Vypadá to, že na jihu Čech jejich populace sílí, zatímco na východě republiky se to zlepšuje. Letos k nám přilétli extrémně brzy, což potvrzují i kolegové z východních Čech. Jak to tady pozorujeme, tak můžeme očekávat nárůst i v nejbližší době,“ nabízí Rozum.

S havrany se poslední dobou potýkají také v sousedním Sezimově Ústí, kde se usadili v těsné blízkosti mateřské školy. Stejný problém hlásí také z nedaleké Plané nad Lužnicí i z Veselí nad Lužnicí.

Daleko horší situace je v Budějovicích, kde s havrany bojují už řadu let. A s nastávající dobou hnízdění se havraní křik rozezní například v parku Háječek či na Sadech, ale i v okolí Průběžné a Plzeňské ulice.

„Očekáváme, že se na nás začnou lidé kvůli hluku obracet. Bohužel nemáme v tuto chvíli větší možnosti, jak jim v usazování v centru města zabránit. Můžeme maximálně ořezávat stromy, aby v nich nemohli stavět hnízda. Likvidace opuštěných hnízd se podle mě míjí účinkem, protože si je mimořádně inteligentní havrani postaví znovu,“ podotýká budějovický náměstek primátora Ivo Moravec.

V Budějovicích chytré ptáky pozorují z věže Historická Rabenštejnská věž měla už několik měsíců ve velkém sloužit kultuře a umělcům. Jenže to v souvislosti s omezeními prakticky není možné, a tak našli pro tuto významnou stavbu v centru Budějovic ještě další využití. Vědci odtud budou pozorovat havrany. Právě tito chytří ptáci mají totiž ve městě dlouhé roky jedno ze svých hlavních útočišť ve stromech na Sadech poblíž věže. Monitoring už zahájili vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ochranáři z magistrátu a umělci z kreativního centra Rabenštejnská 2020. Společně budou havrany sledovat, zkoumat jejich chování a pohyb prostřednictvím kamer, vysílaček a značek. Výsledky zkoumání pak veřejnosti představí tak, aby lidé získali atraktivní pohled do komunity těchto ptáků. Živý pohled do hnízda na Sadech mohou zájemci sledovat i na webových stránkách, například na havrani.rabenstejnska.cz.

Podle něj by mohl být řešením postup, k jakému se rozhodli například v kanadském Vancouveru nebo australském Brisbane, kde se snaží havranům co nejvíce omezovat přístup k odpadkům a zbytkům jídla.

„V tomto můžeme apelovat i na obyvatele Budějovic. Musíme si však na jejich přítomnost částečně zvyknout, protože není povolené je jakkoli likvidovat,“ přemítá.

Českobudějovická radnice vnímá problém s havrany jako poměrně vážný, přestože má omezené možnosti na jeho řešení. „Vytvořili jsme neformální pracovní skupinu, ve které jsou také odborníci z Jihočeské univerzity. Společně se snažíme přijít na to, jak hlučná zvířata z města co nejrychleji dostat,“ říká Moravec.

Také v Táboře snahy o jejich vyhnání za hranice města nevzdávají, i když už zkusili různé varianty. „Obávám se, že neexistuje žádný technický způsob, jak je odtud dostat pryč. Výjimečně se stává, že se najednou bez zjevného důvodu celá kolonie přemístí jinam, jako se to stalo před deseti lety ve Veltrusích. Na to však spoléhat opravdu nemůžeme,“ doplňuje Rozum.