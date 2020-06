Sedlák odsouzený za týrání synů přehrál videa z dojení, očištění se nedočkal

Muž nyní u soudu jako nové důkazy předložil videa z prací na statku. Tvrdil, že z jeho strany nešlo o týrání dětí, ale že zadával synům přiměřené práce.

Senát tak tento týden zhlédl hodiny záznamu o tom, jak se krmí slepice nebo krávy, jak se zpracovává mléko a jak se sklízejí brambory.

„Je to otázka několika minut. Kluci si práce rozdělili a do odjezdu do školy je lehce zvládli. Nebyla to dřina, netýral jsem je,“ tvrdil muž.

Životem otce a jeho dvou synů na samotě u lesa se po stížnostech dětí policii postupně zabývalo několik soudů. Prachatický nejprve otci syny odebral a zakázal mu s nimi styk. Krajský pak řešil obžalobu z týrání.

Muž podmíněný rozsudek nejprve přijal, potom se ale dovolal k Nejvyššímu soudu a nakonec podal i stížnost k Ústavnímu soudu. Ve všech případech byl neúspěšný.

„Chci prokázat, že všichni svědci, kteří tu mluvili o týrání synů, záměrně lhali. Kluci vše dělali dobrovolně a práce se jim líbila. Jezdili s traktorem a starali se o zvířata. Závodili třeba v ručním kosení trávy. Chtěl jsem z nich vychovat poctivé zemědělce,“ tvrdil muž.

Sedlák vychovával syny svěřené do péče po rozvodu. Od pěti let je zapojoval do práce v hospodářství. Rodina chovala krávy, koně a slepice. Ke statku náležely louky a pole, kde pěstovali brambory.

Podle muže, kterému původně hrozilo až dvanáct let vězení za týrání dětí, byla většina prací zautomatizována a nezabrala synům tolik času, aby pak neměli čas na sebe a na školu. Sám jim však jen občas pomáhal, protože má problémy s páteří.

Psychologové u otce objevili poruchu osobnosti

„Museli jsme s bratrem vstávat v šest ráno a podojit krávy. Pak jsme chvátali do školy. Když jsme nestihli autobus, jezdili jsme i v zimě na kole. Po návratu jsme zatopili a uklidili a večer vyráběli sýry. Spát jsme chodili tak v jedenáct večer. Otec pořád seděl u Facebooku a nadával nám,“ vylíčil u soudu tehdy třináctiletý mladší syn obžalovaného.

Ačkoliv se muž snažil hájit tím, že i on byl podobně k práci v zemědělství jako dítě vychováván a v životě mu to jenom prospělo, soudce nepřesvědčil. Ti v jeho přístupu shledali místo výchovy dětí jejich manipulaci a snahu udělat z nich podřízenou pomocnou sílu.

Z otce měly děti strach. Psychologové u nich objevili trvalé psychické následky po týrání a u jejich otce poruchu osobnosti, která se projevuje impulzivním a agresivním chováním. Podle znalce, psychiatra Jana Tučka, trpí až paranoidními představami, které se mohou časem zhoršovat.

„Nešlo u dětí jen o fyzickou práci, která byla vzhledem k velikosti hospodářství pro ně náročná. Zanedbával je, obědy do školy jim platila babička. Fyzicky je trestal, do školy chodili neupravení a spolužáci se jim posmívali. On sám trávil většinu dne u internetu. Návrh na obnovu řízení jsme zamítli, protože předložené nové důkazy nic nového do případu nepřinesly,“ shrnula předsedkyně senátu krajského soudu Olga Smrčková.

Pro muže tedy platí původní trest tři roky vězení podmíněně odložené na pět let. Vysoký trest, kterým byl zprvu ohrožený, mu totiž soud mimořádně snížil vzhledem k jeho povinnosti platit dětem odškodnění. Bratrům je dnes 16 a 19 let a oba žijí u babičky. Jejich rodný statek je zadlužený a hrozí mu exekuce.