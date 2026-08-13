Zmizely klíče i auto. Muž volal policii, s vozem zatím boural jeho mladistvý syn

Zmizelo auto i klíče, které byly na věšáku. Takové oznámení přijali policisté od muže z Volyňska. Vyhlásili pátrání po osobním voze a přivolalli také kriminalistického technika.
„Policisté při prověřování události hovořili s majitelem vozidla i jeho mladistvým synem, přičemž jejich výpovědi se časově rozcházely. Pojali podezření, zda si auto nemohl vzít právě syn a z obavy před následky nyní o celé události neříká pravdu. Nakonec se přiznal,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
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Mladík, kterému ještě nebylo 18 let, vzal tajně klíče od vozidla a jel do přibližně sedm kilometrů vzdálené obce za kamarádem. Toho však nezastihl. Při zpáteční cestě nezvládl řízení a havaroval mimo komunikaci.
„Naštěstí neutrpěl žádné zranění. Domů poté došel pěšky a klíče od auta cestou zahodil. Nabourané vozidlo policisté našli odstavené nedaleko místa bydliště,“ uzavřela mluvčí.