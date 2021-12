Nevhodný dárek? Na swapu můžete vyměnit třeba hrnec za dva balíčky kávy

Swap České Budějovice je veřejná facebooková skupina, která má aktuálně přes pět tisíc členů z krajského města a okolí.

„Swapnu umělý vánoční stromek se stojánkem. V Mladém nebo na Máji. Za tablety do myčky,“ to je jeden z nedávných příspěvků. Je klasický, navíc splňuje základní podmínky. Důležité je totiž vždy uvést, co člověk nabízí, co by na oplátku potřeboval a kde se swap uskuteční. To znamená, kde si věci fyzicky předáte.

Budějovický swap spravuje už dva roky čtyřiadvacetiletá učitelka Zuzana Bumbová společně s dalšími třemi nadšenkyněmi pro tento novodobý fenomén. „Převzaly jsme ho po jeho zakladatelce. Předtím jsme se neznaly. Každá z nás do té doby ve skupině fungovala jenom jako uživatelka,“ upřesnila Bumbová.

Nad rozhodnutím stát se správkyní jihočeského swapu nepřemýšlela příliš dlouho. I přesto, že se mu věnuje ve svém volném čase a nemá za to žádné peníze. Jak ale sama říká, je to její srdeční záležitost.

„Dává mi smysl v té jeho čisté původní podobě. Líbí se mi na tom, že šetřím čas, peníze, ale ve finále i přírodu, kdy nemusím autem nikam do obchodu a pro swap si dojdu pěšky,“ řekla.

Z hlediska ekologie hodnotí kladně vyměňování také Lucie Poubová, spoluzakladatelka spolku Swap Prague, jehož hlavním cílem je měnit spotřebitelské návyky ve společnosti a šířit osvětu v oblasti udržitelnosti. „Dostává do oběhu věci, které už byly vyrobené, ale na které už se spotřebovaly zdroje energie,“ uvedla.

Kromě toho ji těší i fakt, že swap je nástrojem úplně pro každého. „Můžete se ho účastnit nehledě na to, kolik vyděláváte peněz nebo v jaké životní situaci zrovna jste,“ dodala s tím, že vyměňováním věcí mezi lidmi dochází mimo jiné také k propojování sociálních bublin.

Potkávají se lidé, kteří by se za normálních okolností zřejmě nikdy nesetkali. Příjemná setkávání si při swapování užívá i dvaačtyřicetiletá maminka na mateřské Jitka Rosenzweigová.

„Je v tom takový milý lidský bonus. S některými lidmi už jsem měnila několikrát a je to vždy hezké setkání. Člověk se seznámí s lidmi z okolí. Díky swapu jsem poznala i různá místa tady ve městě, o kterých jsem dřív vůbec nevěděla,“ sdělila.

Některé příspěvky musí zamítnout

Ze začátku stránku hodně sledovala a spíše reagovala na nabídky. Teď už nabízí sama. „Hlavně pokojové rostliny a další věci, které již nevyužiji. Měla jsem velkou radost, když jsem se tímto způsobem zbavila odsávačky na mateřské mléko.“ Za dva roky, co ve skupině je, tu sehnala třeba dětskou „rostoucí“ židličku či různé druhy marmelád, které by ji dříve nenapadlo koupit.

Ke skupině se zhruba před půl rokem přidala také čtyřicetiletá učitelka Kateřina Holcová. „Podařilo se mi vyswapovat už hodně věcí. Oblečení pro mě i dcerku a různé potřeby do domácnosti. Ze všech mám upřímnou radost. Největší asi z tašky na notebook, na které je lebka s mašličkou,“ pochlubila se s úsměvem.

Z nového hrnce na sous-vide se radovala čtyřiadvacetiletá studentka Klára Kovaříková. „Získala jsem ho výměnou za dva balíčky instantní kávy. Za rok a půl to byl zatím můj nejlepší swap,“ prozradila.

V době covidové krize, kdy se někteří snaží spíše šetřit, by se mohlo zdát, že o alternativní způsob získávání věcí bude větší zájem. Podle Zuzany Bumbové to tak ale úplně není. „Skupina se postupně pořád zvětšuje. Nejsem si ale jistá, že je to právě covidem. Rozhodně nás to však nijak neomezilo,“ upřesnila.

Na tom, že se díky swapu dá ušetřit, se ale shodují všechny oslovené členky skupiny. Kromě padesátky příspěvků, které Bumbová se svými kolegyněmi každý den schválí, řeší i ty, které musí zamítnout.

„To bývají většinou takové, které nerespektují zákony. Lidé chtějí třeba léky na předpis nebo houby, někdy dokonce zvířata, tomu se opravdu vyhýbáme,“ upřesnila.

Občas se ale při prohlížení nabídek také pobaví. „V minulosti lidé ve skupině nabízeli například auta nebo třeba sexuální pomůcky. Asi nejvíc nás rozesmála nabídka poukázky na tetování za pytel rýže a vlhčené ubrousky,“ řekla s úsměvem.

Kromě všeobecného swapu funguje v Budějovicích také takzvaný Green Swap. Tam si lidé vyměňují pokojové květiny včetně sukulentů. Podobná skupina je také ve Strakonicích. Swapuje se ale třeba také v Písku nebo Táboře. Českobudějovická skupina je však co do počtu členů jednoznačně největší.