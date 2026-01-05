Kriminalisté na případu brutální vraždy dál pracují. Zdroj blízký vyšetřování redakci iDNES.cz potvrdil, že muž, který žil se zavražděnou ženu na statku ve Sviněticích, zůstává ve špatném psychickém stavu.
„K dnešnímu ránu ještě nebyl vyslechnut,“ uvedl zdroj v pondělí odpoledne. Dodal, že muž a žena nebyli manželé, ale v obci spadající pod Bavorov žili několik let.
O násilném úmrtí ženy informovali policisté v sobotu na síti X s tím, že nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí. O den později přidali, že případ jihočeští kriminalisté vyšetřují jako vraždu. Obětí je žena středního věku.
Zdroj iDNES.cz upřesnil, že vrah ženě usekl hlavu. Tu našli potápěči v říčce Blanici, kam je zavedl služební pes. Místo bylo tři kilometry od vsi. Novinky.cz uvedly, že vražedným nástrojem byla zřejmě sekyra.
„Vyšetřování dál pokračuje. Dnes kriminalisté prováděli domovní prohlídku na statku, která se vzhledem k rozloze stavení protáhla,“ uvedl v pondělí odpoledne bez další podrobností jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.