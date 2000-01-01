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Po roce se do českokrumlovské Pivovarské zahrady u řeky Vltavy vrátily tisíce světýlek. Ta tvoří zvířata, domky anebo i postavy. Vévodí jim 3D podobizna v nadživotní velikosti Anny z Rogendorfu, které je příběh Světelného parku v Krumlově věnovaný. Redakce iDNES.CZ si také prošla nevšedně nasvícenou zahradu i s fotoaparátem.
Autor: MF DNES
Celý příběh světelného parku je tentokrát věnovaný Anně z Rogendorfu. Ta tu má i svou 3D světelnou podobiznu v nadživotní velikosti. A stojí před palácem, kde opravdu tato rakouská šlechtična kdysi žila. Anna byla druhá manželka Jošta III. z Rožmberka, zemřela v říjnu 1562 a byla pochována v rožmberské rodové hrobce ve Vyšebrodském klášteře.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Narodilo se jí hned sedm dětí. Jako poslední pak Petr Vok z Rožmberka. Jeden z nejvýznamnějších šlechticů rodu Rožmberků, majitel obrovského panství. Petr Vok z Rožmberka sídlil právě v Českém Krumlově či v nedaleké Třeboni. Velká světelná socha jeho matky Anny zaujme krásně propracovaným zlatomodrým provedením.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Mezi 42 světelnými prvky nechybí historická vesnička s výhledem na zámek, mlýn, kovář, bednář ani kočár s koňmi. Atmosféru doplňuje světelné panorama města a projekce na budovu paláce, která každých 30 minut přibližuje historii místního pivovaru. Na snímku je například vidět zdejší vodník s vrbami.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Příběh světel nabízí například důvod na chvíli zpomalit a být spolu. „Vyrazit na večerní procházku ve dvou, potkat se s přáteli nebo společně s rodinou objevovat historické příběhy. Světla, večerní atmosféra ve stínu zámeckého paláce a společně strávený čas tak vytvářejí zážitek, který nekončí u samotných instalací,“ zmiňují pořadatelé.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Když připravuji výstavu, zajímá mě, co se na tom místě odehrálo a kdo tam žil. V Českém Krumlově nás oslovil osud Anny z Rogendorfu a historie zdejšího paláce. Její příběh teď vyprávíme světlem. Byla bych ráda, kdyby si návštěvníci z procházky odnesli i něco, co o tomto místě dosud nevěděli,“ říká Eva Poláčková, autorka projektu Story of Lights.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Vyfotit se tu můžete například v těchto koňmi tažených zimních saních či s velkým nápisem Krumlov, který je jakýmsi fotopointem celé pivovarské zahrady.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Světelný park se do areálu Port 1560, na místo bývalého krumlovského pivovaru Eggenberg, vrací podruhé. Při předchozím ročníku přilákala výstava během adventu přes 12 tisíc návštěvníků. Letošní expozice má svým provedením předpoklad tento úspěch překonat.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nová večerní atrakce na ploše 8 tisíc čtverečních metrů prostřednictvím 42 světelných instalací přibližuje historický život v Českém Krumlově. Nechybí tu ani mlýn s typickým mlýnským kolem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Máme radost, že se světelná výstava do Portu 1560 vrátila. Při předchozím ročníku se setkala s velkým zájmem návštěvníků a ukázala, že náš areál má co nabídnout i během zimních večerů. Letos navíc světelný park přímo navazuje na historii místa příběhem Anny z Rogendorfu. Návštěvníci tak mohou spojit večerní procházku s poznáváním našich expozic a objevit Port 1560 z úplně jiné perspektivy,“ říká Miroslav Březina, ředitel Portu 1560.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Při návštěvě projdete také tímto světelným „tunelem“, který může někomu připomínat třeba i hvězdnou oblohu nad hlavou.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Při večerní procházce Příběhem světel v pivovarské zahradě je vidět i nasvícená věž českokrumlovského zámku a hradu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Návštěva světelného parku přitom nemusí skončit pouze večerní procházkou. Zájemci mohou zážitek propojit také s vnitřními expozicemi Portu 1560, které přibližují historii pivovarnictví, paláce Anny z Rogendorfu i samotného areálu. Světelná výstava tak nabízí nejen společně strávený čas, ale také možnost poznat známé místo z nové perspektivy.
Autor: MF DNES
Návštěva Světelného parku v Českém Krumlově potěší především ty nejmenší. „Líbili se mi ti koníci. My také doma máme na Vánoce hodně světýlek, ale tolik jako je tady, ne,“ chválila si návštěvu osmiletá Valérie, která přišla do pivovarské zahrady s prarodiči.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Vstupenky na českokrumlovskou světelnou podívanou lidé seženou buď přímo na místě v kase, či je koupí přes internet. Ceny startují na 200 korunách. Výstava je otevřená denně od 16:00 do 21:00, a to až do 10. ledna 2027.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Příjemnou tečkou za večerní procházkou může být návštěva Pivovarského nádvoří, kde jsou připraveny stánky s občerstvením a horkými nápoji.
Autor: Archiv Port 1560
A takto vypadal Světelný park v pivovarské zahradě Portu 1560 předloni. To bylo téma čistě vánoční.
Autor: Archiv Port 1560
Port 1560 je jedním z center kultury a volnočasového vyžití v centru Českého Krumlova. V areálu dříve býval pivovar Eggenberg. Chátrající areál poté odkoupila soukromá společnost, která historické budovy přestavěla nejen na výstavní prostory.
Autor: Archiv Port 1560
Jedním z hlavních prostorů Portu 1560 je pivovarský dvůr. Tady se konají například koncerty, trhy a další nejrůznější akce.
Autor: Archiv Port 1560
Port 1560 sousedí s českokrumlovskými kláštery.
Autor: Archiv Port 1560
Návštěvnické centrum umožnilo využít i moderní prvky a materiály.
Autor: Port 1560
Při prohlídce se naskýtají krásné výhledy na Český Krumlov.
Autor: Port 1560
Trasa palácem Anny z Rogendorfu zavede návštěvníky Portu 1560 až na skleněnou lávku. Prochází se tak přímo krovem starým více než 500 let. Využité trámy se těžily na konci 15. století.
Autor: Port 1560
Pivo se tu vaří pořád. Jen nyní nese jméno Krumlov. Zrekonstruovaná varna je součástí expozice Práce. Ta návštěvníky nechá nahlédnout do tajů pivovarnického řemesla či každodenního života sládků. Seznámí je také s pivovarnickými tradicemi a s historickými a současnými postupy výroby piva.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Port 1560 také funguje jako další vstup do města, a to ve směru od řeky Vltavy. Kromě snadného a rychlého propojení okraje s centrem nabízí tedy i kulturní vyžití.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V 16. století zde nechal Petr Vok z Rožmberka vybudovat palác pro svou ovdovělou matku Annu z Rogendorfu. Následně zde vybudovali zbrojnici. Ta se dočkala v 19. století rekonstrukce a přesunula se do ní výroba piva.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Život, práce, sny a umění. Taková jsou hlavní témata výstavních expozic českokrumlovského kulturního a společenského centra Port 1560.
Autor: MAFRA