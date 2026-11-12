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Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem
Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a...
Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let
V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...
Seniorka přišla o čtyři miliony. Pomohla policii nalíčit past na kurýra s obálkou
Táborští kriminalisté zadrželi devětadvacetiletého kurýra, který se podílel na podvodných investicích. Přivedla je k němu žena, která se upnula k rychlému zbohatnutí, ale přišla o více než čtyři a...
Další pokuta pro Svět obrů. Budou další, dokud park neobjasní nakládání s odpady
Druhou pokutu, tentokrát ve výši 490 tisíc korun, dostal od České inspekce životního prostředí Svět obrů v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Nedávno mu stavební úřad zakázal...
Autobus nedal přednost autu, při srážce se zranilo i dítě. Střet s vozem nepřežil cyklista
Nehoda osobního vozu a autobusu dnes ráno zavřela silnici I/19 na Táborsku. Záchranáři ošetřili muže a ženu ze Škody Fabia a dítě, která cestovalo v autobuse. Všechny tři převezli do nemocnic. Zhruba...
OBRAZEM: Světýlka vyprávějí. U Vltavy ožívá příběh Anny z Rogendorfu
Po roce se do českokrumlovské Pivovarské zahrady u řeky Vltavy vrátily tisíce světýlek. Ta tvoří zvířata, domky anebo i postavy. Vévodí jim 3D podobizna v nadživotní velikosti Anny z Rogendorfu,...
Fascinován Kajínkem chtěl streamovat vraždu strýce. Ale nejdřív se sám udal
Oznámil policii, že jde zabít svého strýce. Podle obžaloby chtěl jednatřicetiletý muž z Jindřichohradecka svůj čin vysílat na internetu a získat pozornost veřejnosti. Ve čtvrtek stanul před Krajským...
„Bedna na umění“ a auta pod zemí. Blíží se zásadní proměna Senovážného náměstí
Odkrytá Mlýnská stoka, auta schovaná pod zemí a u toho se bude do prostoru majestátně rozpínat úplně nová budova, kterou sami architekti nazvali bedna na umění. Příprava nové Alšovy jihočeské...
V Budvar aréně hladí led rolba bez řidiče. Mají se bát strojníci o práci?
O úpravu druhé ledové plochy v českobudějovické Budvar aréně se stará autonomní rolba za více než pět milionů korun. Novinka má být pro strojníky výhodou, nikoliv konkurencí. Pokud se osvědčí, koupí...
Zámku v Hradci přibyli po loňsku návštěvníci. Přilákaly je noční prohlídky a klenoty
Více než tři čtvrtě milionu lidí letos v hlavní sezoně zamířilo na státní hrady, zámky a další historické objekty v jižních Čechách. Třeba v Jindřichově Hradci zabraly večerní prohlídky a výstava...
Pochvala od Wengera a senzační stříbro. U mladých se mají hledat pozitiva, říká kouč
Ročník 2011 je pro něj osudový. V mládežnické akademii českobudějovického Dynama s tímto týmem dvakrát vyhrál ligu. Teď se stejně starými fotbalisty zazářil na světovém turnaji FIFA v ázerbájdžánském...
Hasiči v „plné zbroji“ stoupali pod lanovkou na Kleť. Podpořili dobrou věc
Kleť, na kterou jen tak nezapomenou. Tak zpětně hodnotí netradiční výstup na dominantu Blanského lesa na Českokrumlovsku jeho účastníci. Stovky dobrovolných i profesionálních hasičů se na cestu...
Vlak zavadil o větve stromu ležícího u kolejí, provoz přes hodinu stál
Provoz na železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní dnes zhruba 1,5 hodiny stál. Vyžádala si to odpolední nehoda na Písecku. Strojvedoucí tam raději zastavil vlak, když souprava zavadila o...
Na jihu Čech otevřeli třetí zařízení pro děti, které čelí násilí nebo jsou zanedbávané
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc otevřeli začátkem listopadu v Jindřichově Hradci. Dosud tato služba na jihu Čech fungovala jen ve Strakonicích a Volyni na Strakonicku.
Student vyhrožoval střední škole, skončil v ústavu. Před budovou hlídkuje policie
Student Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích na sociálních sítích vyhrožoval škole. Její ředitel přijal preventivní opatření. Před budovou od úterního...
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Hradecká, Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
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Seniorka přišla o čtyři miliony. Pomohla policii nalíčit past na kurýra s obálkou
Táborští kriminalisté zadrželi devětadvacetiletého kurýra, který se podílel na podvodných investicích. Přivedla je k němu žena, která se upnula k rychlému zbohatnutí, ale přišla o více než čtyři a...
Martinské husy jako turistický cíl. Na zájezdy láká centrála cestovního ruchu i v Německu
Restaurace na jihu Čech lákají na svatomartinskou husu na mnoho způsobů. Ve Smržově si je sami chovají, v českobudějovickém Harmiu do receptu otisknou asijské prvky. Jihočeská centrála cestovního...