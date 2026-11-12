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OBRAZEM: Světýlka vyprávějí. U Vltavy ožívá příběh Anny z Rogendorfu

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Fotočlánek   15:09
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V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh... V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh...
Po roce se do českokrumlovské Pivovarské zahrady u řeky Vltavy vrátily tisíce světýlek. Ta tvoří zvířata, domky anebo i postavy. Vévodí jim 3D podobizna v nadživotní velikosti Anny z Rogendorfu, které je příběh Světelného parku v Krumlově věnovaný. Redakce iDNES.CZ si také prošla nevšedně nasvícenou zahradu i s fotoaparátem.

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OBRAZEM: Světýlka vyprávějí. U Vltavy ožívá příběh Anny z Rogendorfu

V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh...

Po roce se do českokrumlovské Pivovarské zahrady u řeky Vltavy vrátily tisíce světýlek. Ta tvoří zvířata, domky anebo i postavy. Vévodí jim 3D podobizna v nadživotní velikosti Anny z Rogendorfu,...

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