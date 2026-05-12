Deset obcí tři roky připravuje stavbu svazkové školy, stát ale stopnul peníze

Autor:
  16:15
Vidov, Roudné, Komařice, Doudleby a dalších šest obcí připravují stavbu svazkové školy, která má vyrůst právě ve Vidově nedaleko Českých Budějovic. Projekt má zajistit vzdělání a zázemí pro děti z celého mikroregionu na desítky let. Jenže jeho dotažení a zahájení samotných prací teď naráží na nedostatek financí. Není totiž jisté, zda současná vláda najde a dá na akci peníze tak, jak s tím zástupci obcí počítali.
Tak má vypadat svazková škola ve Vidově. | foto: Vizualizace: Atelier 99

V rozpočtu na rok 2026 peníze na výstavbu nových svazkových škol chybí. Na tento problém naráží Svazková škola Malše. A nejen ona, ale i další hlavně kolem Prahy či Brna, kde počet obyvatel včetně dětí setrvale roste.

V nedávné minulosti přitom stát pomocí programů Prstenec I a Prstenec II nemálo nových škol dotačně podpořil. Například ZŠ Lošbates na Říčansku otvírala vloni v září.

„Novou školu připravujeme již od roku 2023, potřebujeme ji už akutně. Nesedíme s rukama v klíně, část prostředků pro její výstavbu si zajišťujeme samostatně, ale obce naší velikosti nikdy nebudou samy schopné dát dohromady potřebnou půl miliardu korun,“ vysvětluje starosta obce Vidov Tomáš Šedivý. Ten zároveň stojí v čele svazku deseti obcí.

„Vstřícně nás přijal i ministr školství Robert Plaga, ale peníze ve státním rozpočtu zatím na nové školy nejsou a není ani jisté, že se najdou příští rok. Člověk si říká, co už by mělo být pro stát větší priorita než vzdělání dětí,“ pokračuje Šedivý.

Ministerstvo reagovalo, že program Prstenec II může pokračovat, ale s penězi je to skutečně nejisté. „Program je schválený až do konce roku 2029, a to s celkovou alokací ze státního rozpočtu ve výši 7,4 miliardy korun. Možnost případného dalšího financování nebo podpory výstavby školských zařízení ale závisí na rozhodnutí vlády v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na další roky, což v tuto chvíli nelze předjímat,“ upozorňuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.

Počet obyvatel v regionu roste

Na území svazku Malše nyní žije pět tisíc obyvatel. Dle nejnovější demografické studie se tam bude počet obyvatel zvyšovat – za 14 let na přibližně 6,8 tisíc. Obdobný počet obyvatel mají třeba města jako Sezimovo Ústí.

Nyní jsou na území svazku jen dvě malé prvostupňové školy, druhý stupeň v deseti obcích zcela chybí. Celá tato oblast je navíc velmi populární a stěhuje se do ní hodně nových občanů.

Svazek má zajištěný pozemek ve Vidově i hotový projekt na novou školu. Půjde o energeticky úspornou dřevostavbu pro 540 žáků, která nahradí brownfield. Malše má také přidělenu částečnou dotaci od Státního fondu životního prostředí, u které ovšem existuje lhůta na předání staveniště v době dvou let od udělení dotace. Stejně jako další svazky tak Malše nyní doufá v rychlé řešení ze strany vlády, aby bylo možné začít co nejdříve stavět.

„Deset starostů se u nás dokázalo domluvit a táhneme za jeden provaz. Jdeme tak vlastně přesně tou cestou, kterou stát dlouhodobě propaguje: chce po obcích, aby spolupracovaly jako širší společenství. Přesně to nyní děláme v případě školy a naše spolupráce bude velmi pravděpodobně pokračovat dalšími projekty. Ostatně například ministr školství Balaš v listopadu 2022 veřejně přislíbil, že dotační podpora dalších nových škol bude pokračovat. Z toho jsme při přípravě projektu vycházeli,“ zdůrazňuje starosta Tomáš Šedivý.

