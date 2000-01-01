náhledy
Pijte, hodujte a bavte se. Pak pozvedl skleničku a připil všem na zdraví. Do Českého Krumlova v úterý dopoledne přijel svatý Martin na bílém koni. Přesně v 11 hodin a 11 minut slavnostně na náměstí Svornosti otevřel letošní mladá svatomartinská vína. Už potřinácté takto Českokrumlovští avizují tamní Festival vína. Ve vybraných restauracích mohou lidé ochutnat letošní vinařskou produkci či tradiční svatomartinské husy.
Postavu svatého Martina ztvárnil už poněkolikáté Miroslav Valha. Do krumlovského divadla, kde se převléká, přijede zhruba o hodinu napřed. „Je třeba ty plechy na mě nainstalovat a dát si vycpávky, aby mě netlačily,“ prozrazuje.
Svatého Martina nesla letos Halinka. Je klidné zvíře, ale také ona se musí na tento sváteční den připravit, aby ani jí nic nepřekvapilo. Vloni například sv. Martin z koně spadl. „To jsem měl divokou tříroční klisničku, tam trošku problémy byly. Ale s Halčou je to v pohodě,“ smál se světec.
„Děti sníh jsem vám nepřivezl, svatý Petr mi to zakázal, protože ho máme málo na Vánoce,“ líčil Miroslav Valha alias svatý Martin dětem, které mu přišly před cestou zazpívat písničku.
Cestou od divadla na náměstí zdravili Martina na bílém koni kolemjdoucí či školní výpravy.
Jedenáctý listopad není jen svátek Martinů, ale také mezinárodní Den památky válečných veteránů. Ty připomínají květy rudých vlčích máků. Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku.
Halinka byla celý den velice trpělivá a nechala se na náměstí od dětí dlouho hladit.
Vyhlídka u Regionálního muzea, tady je jeden z nejhezčích pohledů na komplex hradu a zámku. Svatý Martin tu překvapil i zahraniční turisty.
„Podle vyjádření svazu vinařů byla letošní úroda výborná. Nová mladá vína jsou svěží, aromatická s ovocnými nádechy. Dalo by se říci, že i takováto vína jsou stejně kvalitní jako ta, která se pijí celý rok. Vinaři se rok od roku zlepšují,“ říká jeden z organizátorů krumlovského Festivalu vína Pavel Fučík.
První přípitek si užil i starosta Českého Krumlogva Alexandr Nogrády a organizátor Festivalu vína Pavel Fučík (vpravo).
Svatý Martin byl římský voják, který se obrátil na křesťanství a stal se pak dokonce poustevníkem a nakonec biskupem v Tours. Je známý především legendou, kdy se podělil o svůj plášť s žebrákem. Je také zakladatelem prvních klášterů ve Francii a patří mezi první světce, kteří nebyli mučedníky. Narodil se v roce 316 (nebo 317) v Panonii (dnešní Maďarsko).
Svatý Martin, to není jen symbol mladého vína. Ale i pochoutky v podobě pečené husy. Takovou nabízí téměř každá restaurace. V těchto dnech si na pečených husách můžete pochutnat i v legendární českobudějovické restauraci a pivnici Masné krámy.
