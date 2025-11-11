OBRAZEM: Sníh jsem nepřivezl, máme ho málo. Do Českého Krumlova přijel Martin

  15:50
Pijte, hodujte a bavte se. Pak pozvedl skleničku a připil všem na zdraví. Do Českého Krumlova v úterý dopoledne přijel svatý Martin na bílém koni. Přesně v 11 hodin a 11 minut slavnostně na náměstí Svornosti otevřel letošní mladá svatomartinská vína. Už potřinácté takto Českokrumlovští avizují tamní Festival vína. Ve vybraných restauracích mohou lidé ochutnat letošní vinařskou produkci či tradiční svatomartinské husy.
Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém... Šéfkuchař Luděk Hauser v Masných krámech v Českých Budějovicích připravuje na...

