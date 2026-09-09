Kdy jste vlastně začala dělat svatební koordinátorku? Co vás k tomu přivedlo?
Já jsem si nejdřív organizovala vlastní svatbu na řeckém ostrově Santorini. Bylo to v době, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie a najednou byla veškerá dokumentace pro svatby v zahraničí mnohem jednodušší. Krátce potom mě kontaktoval společný kamarád z Českého Krumlova, přišla poptávka na svatbu na zámku od jedné pražské agentury. Hledala někoho místního, kdo by jim pomáhal s organizací obřadů na jihu Čech.
Pamatujete si tu úplně první?
Ano, byla na Hluboké. Nevěsta se mi na tři hodiny zavřela do pokoje a s nikým nechtěla mluvit. Bylo to v únoru, ona si vysnila zimní zámeckou svatbu v zasněženém parku. A místo toho bylo bahno, mlha a pochmurno. Myslím, že ji to semlelo. Ale nakonec vyšla ven a všechno dopadlo dobře.
U velkých svateb se běžně počítá dva až osm tisíc korun na osobu za celodenní konzumaci, takže jen jídlo může stát půl milionu a víc.