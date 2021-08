Nemocniční kaple v Písku měla premiéru, svatbu páru z jižní Moravy

Nejstarší a jediná dochovaná budova v areálu nemocnice z roku 1911 sloužila například i jako zázemí pro řádové sestry, dílna nebo garáž.

Dnes se v ní pořádají třeba předporodní kurzy, setkání kaplanů či přednášky. Jako oddací místnost však měla kaple premiéru.

Rekonstruovaná secesní budova vybavená nábytkem ve stylu art deco snoubence uchvátila na první pohled.



„Náš přítel Rostislav Homola nám nabídl, že by mohl být obřad tady. Jen jsem vstoupila a věděla jsem, že to je místo, kde chci uzavřít manželství. Jiné jsme už nehledali,“ popisuje Jana Melišková, která do Písku zavítala poprvé.

„Přijeli jsme už ve středu a z města jsme nadšení, je tu nádherně a klid. Poprvé jsme se prošli po Kamenném mostě, prohlédli si sochy z písku. Určitě se sem budeme rádi vracet,“ říká nevěsta.

Vedoucí Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek Rostislav Homola si vzal za své přípravy svatebního dne. Na svatbě v areálu nemocnice vidí i určitou symboliku.

„Nemocnice je místem, kde lidé přicházejí na svět, což je krásná událost. Zároveň zde z něj někdy také odcházejí, což je mnohem smutnější. Proto je pěkná myšlenka, že by si tu snoubenci mohli říct také své ano, dokud nás smrt nerozdělí,“ zamýšlí se.

Pro ženicha, 54letého Richarda Štěpánka, Písek úplně neznámý není. Před několika desítkami let tam odsloužil šest měsíců vojny.

„Je tu hezky, ale už si nepamatuji ani cestu do kasáren. Nejhezčí vzpomínku mám na telefonní budku, z níž se dalo telefonovat za korunu třeba dvě hodiny a nakonec mi přístroj tu korunu ještě vrátil,“ glosuje.

A jak se novomanželé seznámili? „Známe se od 11 let, chodili jsme spolu do školy. Pak se naše cesty rozešly a před více než třemi lety jsme se náhodou znovu setkali. Oba už za sebou máme jedno manželství,“ vypráví Melišková.

Ke sblížení s o rok starším dnes už manželem pomohla koloběžka.



„Rozhodl jsem se jet na koloběžce nejtěžší závod v Evropě - Tisíc mil - jako člověk, který přišel při havárii o ruku. Majitel jedné firmy mi koloběžku půjčil a já při závodu fotil, abych ji zviditelnil a oplatil mu tak jeho sponzorství,“ vzpomíná Štěpánek.

„Vznikla fotografie, kterou má nastávající objevila na sociálních sítích, aniž by věděla, kdo je jejím autorem. Zkontaktovala mě, začali jsme spolu jezdit na koloběžkách a dali se dohromady,“ upřesňuje.

Koloběžky si pár přivezl i do Písku. Dvě, na nichž jezdili od začátku vztahu, a třetí, nejnovější model, na kterém už jako novomanželé symbolicky odjeli do nového života.