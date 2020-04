Investor upravil projekt logistického areálu u Ševětína, stále má odpůrce

Po stažení záměru z řízení na krajském úřadě a protestech veřejnosti koncem loňského roku podala developerská firma C. D. K. K. Investment nové oznámení s označením Skladový areál Ševětín II. S upozorněním na zmenšení projektu.

Znovu ho posoudí krajský úřad, který nakonec zváží, zda ho nezařadí do procesu řízení o vlivu na životní prostředí EIA. K tomu by přispěla svými názory i veřejnost.

Lidé, spolky i instituce teď mají na podání připomínek ke krajskému úřadu čas do 24. dubna. Někteří oponenti se domnívají, že developer se snaží využít současný stav v zemi ke svému prospěchu.

„Právě podané nové oznámení přinejmenším nevypadá jako náhoda. V nouzovém stavu nejde využít veřejné projednávání, lidé mají i tak jiné starosti. I když řada z nich to zaznamenala na úřední desce,“ domnívá se jeden z oponentů a místní obyvatel Filip Skřička, zastupující iniciativu Stop průmyslové zóně Švamberk.

To odmítá prokurista developerské firmy František Jelen. „Je to nesmysl. Na nové podání jsme se připravovali už loni, termín je pouze otázkou procesu. Naopak dnes mají lidé víc času sledovat úřední desky,“ upozornil Jelen.

Úpravy projektu a snahu o to, dotáhnout záměr do konce, přitom Jelen avizoval už na veřejném projednávání loni v listopadu. Uvedl, že stavba vychází z územního plánu Ševětína a podle nového propočtu nebude mít kapacitu až dva tisíce zaměstnanců, ale jen třetinu. Zamítnutí projektu by posuzoval investor jako zmařenou investici.

Nové pracovní příležitosti

Podle Jelena také není pravda, že zaměstnávat by se zde měli výhradně agenturní pracovníci. Poznamenal, že po zvládnutí pandemie a nastartování ekonomiky budou podobné pracovní příležitosti pro region vítané.

Nově zveřejněný záměr stavby průmyslového areálu na 20 hektarech zemědělské půdy má přitom vůči původnímu jen několik změn. Kromě snížení počtu zaměstnanců je to o několik míst nižší kapacita parkoviště a zmenšená čistička odpadních vod. Dvě haly mají mít celkovou plochu 9,4 hektaru a parkoviště bude pro 337 aut i s nákladními vozy.

Pozemek pro výstavbu areálu dva kilometry severně od Ševětína leží v klínu mezi dálnicí a silnicí I. třídy. Vyžádá si 16 hektarů převážně nejkvalitnější zemědělské půdy. Na nevratné zničení ornice upozorňují odborníci. Kromě jiného varují, že v Česku mizí kvůli podobným projektům denně 15 hektarů kvalitní zemědělské půdy.

„Jde o zásadní zásah do charakteristik zemského povrchu, který zcela změní jeho fyzikální charakteristiky z hlediska toků tepla a vody,“ říká klimatolog z brněnského pracoviště Akademie věd Aleš Farda.

Podle něj projekt nepříznivě změní mikroklima v celém okolí včetně obcí Ševětín a Mazelov. Jde o ztrátu schopnosti půdy akumulovat vodu a přehřívání zemského povrchu, což ještě znásobí současný fotovoltaický park stojící nedaleko. Spolu s kumulací se zvýšenými emisemi se tyto vlivy mohou podle Fardy podepsat ve finále na zdraví obyvatel.

Na místě plánovaného areálu stál selský dvůr ze 17. století Švamberk. V posledních desetiletích tam byla šlechtitelská stanice ovocnářů, později motorest s posezením v přírodě.

Historické budovy odmítlo ministerstvo kultury přes snahu památkářů zapsat na seznam památek. O jejich osudu se rozhodovalo v době, kdy se je nový majitel, společnost C. D. K. K. Investment, rozhodl zlikvidovat a obdržel od českobudějovického stavebního úřadu povolení k demolici.