Lidé odmítají haly. Ševětínu hrozí, že za zmařenou investici zaplatí miliony

Zatímco se za okny ševětínského kulturního domu stmívá, hlavní sál se rychle plní. V neděli večer tam sedí přes sto lidí. Chtějí se dozvědět víc o projektu výrobních a skladovacích hal v lokalitě Švamberk, na který jako první upozornila MF DNES.

Tříhodinovou debatu doprovází překřikování i potlesk z řad odpůrců i příznivců projektu. Redakce se veřejného setkání zúčastnila a vybrala nejzajímavější informace, které k plánované investici zazněly.

1. Zaměstnanci v halách

První pískání z publika si vysloužila starostka Ševětína Romana Hajská, když promluvila o tom, kdo bude v plánovaných halách pracovat. „Opodstatnění nevidím v obavách, že by mohli v areálu pracovat agenturní zaměstnanci. Přijedou, odpracují a zase odjedou,“ prohlásila. Když pokřikování utichlo, dodala, že Ševětín nyní neumožňuje jakoukoli výstavbu ubytoven. To ale odpůrce neuklidnilo.

Přítomné také zajímalo, kolik lidí bude v areálu pracovat. Investor reagoval tím, že nyní je reálným odhadem číslo do 700. Jestli budou někteří agenturní nebo kolik jich bude, zatím ale nedokáže nikdo předpovědět.

2. Doprava se má Ševětínu vyhnout

Místní se také ptali, kolik aut bude denně najíždět do plánovaného areálu. Podle investora by to mělo být 720 vozů, které budou přivážet a odvážet zboží. Řidiči mají najíždět rovnou z dálnice a do Ševětína by se dostat neměli.

Lidé mají obavy také z toho, co se stane v případě dopravní nehody u areálu. „Když k tomu dojde, tak mě nenapadá, proč by jezdili do Drahotěšic. Zůstanou v koloně a počkají,“ reagoval bývalý budějovický radní a developer František Jelen, který zastupuje investora jako prokurista.

Obec připravuje ještě jeden krok, jak zabránit vjezdu kamionů. „Letos v srpnu jsme podali žádost na krajský úřad o zajištění zákazu vjezdu nákladních vozidel s nosností nad 12 tun do městyse Ševětín. Po dohodě zaslaly na kraj žádost i obce Vitín a Chotýčany,“ řekla starostka Ševětína. Jestli se značení v obcích objeví, bude jasné v horizontu týdnů až měsíců. Ani to však obavy lidí neuklidnilo a při diskusi to dali hlasitě najevo.

3. Co bude v areálu?

Na rozdíl od počtu zaměstnanců se lidé nedozvěděli, co v plánovaných halách bude. „My připravíme haly a následně se do nich snažíme sehnat uživatele. Územní plán neumožňuje nic jiného než lehkou výrobu či skladovací činnost. Jaká firma tam bude? Ta, která uzná za vhodné, že by tady mohla být,“ oznámil Jelen.

4. Mají protestující šanci?

Projekt má mezi místními stále řadu odpůrců, kteří se nevzdávají. Vznikla i petice. „Co by se stalo, kdyby se většina občanů postavila proti tomu záměru?“ ptala se jedna z obyvatelek. Starostka reagovala jednoznačně. Obci by podle ní hrozila náhrada za zmařenou investici. „Předpokládám, že jsou to stovky milionů. To je pro obec likvidační,“ řekla.

Haly místo dvora Švamberk Ševětín před několika lety tvořil územní plán a průmyslovou výstavbu v lokalitě umožnil. Investor proto dvůr Švamberk ze 17. století získal a začal připravovat projekt výrobních a skladovacích hal. Protesty proti záměru začaly po jeho zveřejnění krajským úřadem. Vznikla i petice. Část lidí se bojí negativních vlivů, které by průmyslová zóna mohla přinést. Vedení městysu projekt podporuje kvůli ziskům do obecní kasy. Demolice dvora začala v říjnu.

To potvrdil i investor. Podle Jelena by případné couvnutí obce znamenalo zmaření finančních prostředků investora.

„Jediná cesta, kterou vidím, je, že se najde nějaký občan Ševětína. Ten si to od nás koupí za ty stovky milionů korun a pak to nechá ležet. Za sebe tady říkám, že pokud se najde někdo, kdo by chtěl zachránit okolí Švamberka, tak by měl vyvíjet činnost. Jsme připraveni to okamžitě prodat a ať tam klidně nedělá nic,“ přidal.

Tato slova zvedla některé místní ze židle. „Chyba je v tom, že zastupitelé učinili rozhodnutí, které nedomysleli, a nyní se s ním nedá nic dělat. Mělo se to pořádně projednat. Teď už je pozdě,“ prohodil při odchodu ze sálu třiasedmdesátiletý Jan Šulc z nedalekých Drahotěšic.

5. Obec projekt podporuje

Vedení Ševětína si dál stojí za tím, že je projekt pro městys přínosem. Argumentuje hlavně finančním ziskem. Z příjmů chce kromě jiného rekonstruovat základní a mateřskou školu. „Je třeba si uvědomit, že bez přísunu peněz z průmyslové zóny Švamberk nebude možné Ševětín rozvíjet tak, jak bychom si všichni přáli,“ řekla starostka.

6. Co bude dál?

Investor C. D. K. K. se projektu nevzdává, i přestože požádal krajský úřad o ukončení projednávání záměru. S odporem některých lidí ale musí dál počítat.

„Investor oznámil, že odevzdá další záměr na proces EIA (posuzování vlivů na životní prostředí, pozn. red.). Až uvidíme další dokumenty, tak se můžeme bavit o tom, co je tam napsáno. Veřejná prezentace a diskuse jsou dobré a jsme za ně rádi, nicméně nějakým proklamacím nemůžeme naivně věřit,“ sdělil Filip Skřička z iniciativy Stop průmyslové zóně Švamberk s tím, že debata na toto téma měla nastat dřív.